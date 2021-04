La réouverture des terrasses au Grand-Duché validée

Les mesures suivantes restent d’actualité au Grand-Duché

COUVRE-FEU Il est interdit de circuler sur la voie publique entre 23 h et 6 h.

EN PRIVÉ Le nombre d’invités par ménage est limité à 2 convives maximum issus d’un même foyer.

ÉCOLES Les écoles et structures d’accueil sont ouvertes. Dans les lycées (classes supérieures), l’enseignement se fait en alternance.

COMMERCES La limitation «1 client par 10 m²» et l’interdiction de consommer boissons et mets dans les galeries marchandes sont confirmées.

CULTURE Les établissements culturels (théâtres, cinémas…) sont ouverts sous condition de respecter des conditions strictes: maximum de 100 personnes, port du masque et places assises avec deux mètres de distance.

SPORT Les infrastructures sportives (piscines, salles de fitness et écoles de danse inclus) sont ouvertes à la condition de respecter des restrictions strictes.

MASQUE ET RASSEMBLEMENTS Le port du masque à l’intérieur (transports publics compris) est obligatoire. Lors de tout rassemblement de plus de 4 personnes, le masque et la distanciation sont obligatoires. Entre 10 et un maximum de 100, les personnes doivent en plus être assises.