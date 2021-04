VIDÉOS | Tennis: 4 jeunes de 20 ans ou moins qui pourraient mettre le feu au circuit ATP, à moins que ce ne soit déjà fait...

Dans la foulée de la performance de Jannik Sinner au Masters 1000 de Miami, on s’intéresse à quatre jeunes de 20 ans voire moins qui sont déjà dans le Top 100, voire dans le Top 20…

Sinner n’est pas «humain»

À Miami, Jannik Sinner (ATP 31) s’est qualifié pour la première demi-finale de sa carrière dans un tournoi Masters 1000. À même pas 20 ans, la carrière de l’Italien s’annonce prometteuse.

Sinner, vainqueur de l’original Bublik en deux sets 7-6 (5) 6-4 , est d’ailleurs devenu le 4e plus jeune joueur à atteindre le dernier carré du Masters 1000 de Miami. Seul Hewitt, Nadal et Auger-Aliassime ont été plus précoces encore.

Sa dernière performance face à Bublik a valu à l’Italien une bonne blague de son adversaire lorsqu’il est venu le féliciter à la fin du match. «Tu n’es pas humain, tu as 15 ans (NDLR, 19 ans en réalité) et tu joues comme ça. Félicitations»

31e mondial, Sinner, résident monégasque, va inévitablement progresser lors du prochain classement, porté par sa forme actuelle.

Auger-Aliassime, le mieux classé

Niveau précocité, on parlait donc également de Felix Auger-Aliassime (ATP 18). En 2019 déjà, il avait atteint le dernier carré du Masters 1000 de Miami, devenant au passage le plus jeune à avoir jamais atteint un tel niveau dans le tournoi, alors qu’il n’avait que 18 ans à l’époque.

Le Canadien (20 ans) n’a certes pas pu rééditer pareille performance à Miami cette semaine, battu par le géant Isner sur un double 6-7, mais il est le jeune de 20 ans ou moins le mieux classé du top 100.

Il pointe actuellement au 18e rang mondial.

Le meilleur classement de la carrière du résident... monégasque, qui compte déjà 4 titres à son palmarès et une finale de Coupe Davis (2019) c’est une 17e place (octobre 2019).

Ses deux meilleures perfs en Grand Chelem: 1/8e à l’Open d’Australie (2021) et à l’US Open (2020).

Miami 2019 SF: 7-6 7-6 💥

Miami 2021 3R: 7-6 7-6 💥



2018 @MiamiOpen champion @JohnIsner cuts and pastes his way to another victory over Felix Auger-Aliassime in Miami. pic.twitter.com/iU0qyA9hjQ — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2021

Sebastian Korda, le digne héritier?

On avait connu son père, Petr, qui avait remporté l’Open d’Australie en 1998… Voilà le fiston, Sebastian (20 ans), dont la carrière s’annonce sous les meilleurs auspices si l’on en croit ses récentes performances, à Miami notamment, cette semaine.

30 ans après son paternel tchèque, il a à nouveau amené le nom de la famille en quart de finale d’un Masters 1000, s’offrant au passage la première victoire de sa carrière contre un Top 10 mondial (Schwartzman).

87e mondial - son plus haut classement -, Korda, qui a la nationalité américaine, fera un joli bond lors de la publication du nouveau ranking.

Lorenzo Musetti, le plus jeune

The last but not the least… le spectaculaire Lorenzo Musetti. À 19 ans, l’Italien a fait une entrée fracassante dans le Top 100 grâce à sa récente demi-finale à Acapulco, où il a seulement été battu par Tsitsipas alors qu’il sortait des qualifs.

94e mondial, le jeune résident monégasque (décidément) a été battu au 3e tour à Miami, par l’expérimenté Cilic 3-6 4-6.

ll progressera encore au prochain classement.