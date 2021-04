VIDÉO | Le Planétarium à l’ère numérique

Le Planétarium de Bruxelles est désormais doté de nouveaux projecteurs numériques.

La tête dans les étoiles, bien assis dans une salle de cinéma pas comme les autres.

Le Planétarium de Bruxelles, c’est un écran de 23 mètres de diamètres avec une image à 180° dans toutes les directions. Une véritable immersion dans le monde des étoiles.

Aperçu en vidéo en tête de cet article.

Projecteurs numériques

Le Planétarium, outil grand public de l’Observatoire royal de Belgique, est désormais doté de nouveaux projecteurs numériques, pour une qualité d’image bien supérieure.

L’ancien système de projection datait des années 70, autant dire la préhistoire. Huit projecteurs numériques ont été installés sur le pourtour de l’écran-sphère. Un puissant système informatique permet de «coller» les images, de corriger les perspectives et déformations et ainsi de proposer une immersion totale dans le monde de l’espace.

Le Planétarium de Bruxelles accueille chaque année jusqu’à 50 000 visiteurs. La salle de 350 places est surmontée d’un écran de 23 mètres de diamètre. C’est un des plus anciens (1935) et des plus grands d’Europe.

Pendant les vacances de printemps, 6 films seront proposés à la projection. avec des séances de 10 h 30 à 16 h. Les places sont limitées et nécessitent uner réservation préalable.

Infos sur le site du Planétarium ou au 02/474 70 50.