La méthode facile pour réinstaller Windows 10

Il est possible de réinitialiser aisément et de remettre à neuf le système d’exploitation de Microsoft.

Si Windows 10 se montre capricieux sur votre ordinateur, il est certainement temps de réinitialiser le système d’exploitation. De remettre les compteurs à zéro. De repartir sur une base saine.

Le conseil est formulé par Microsoft en personne. «Si votre PC fonctionne mal, vous pouvez tenter de le réinitialiser. Vous avez alors le choix entre conserver vos fichiers ou les supprimer avant de réinstaller Windows.»

Du DVD d’origine à la clé USB créée avec l’outil de création de support, il existe plusieurs méthodes pour réinstaller la dernière version de Windows. La plus simple est disponible depuis la mise à jour Windows 10 2004 d’avril 2020. Son principe novateur: télécharger les données les plus récentes dans le cloud avant d’initier la procédure de réinstallation.

C’est la méthode à la fois la plus facile et la plus fiable. Vous avez la garantie de récupérer d’un coup d’un seul Windows 10 avec toutes ses mises à jour.

Voici la procédure à suivre pour réinitialiser Windows 10 depuis le cloud:

– Appuyer sur les touches Windows et I pour ouvrir les Paramètres

– Éventuellement cliquer gauche sur Accueil en haut à gauche si vous êtes dans un sous-menu des Paramètres

– Cliquer gauche sur Mise à jour et sécurité

– Cliquer sur Récupération

– Cliquer sur Commencer, sous Rénitialiser ce PC

Il faut plonger dans les Paramètres de Windows pour initier la réinitialisation. Capture d’écran

-Cliquer sur Conserver mes fichiers OU Supprimer tout

-Cliquer sur Téléchargement dans le cloud

-Cliquer sur Suivant

-Cliquer sur Réinitialiser