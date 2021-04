AS Eupen: une saison atypique pour les U21

Les jeunes Pandas de l’équipe U21 de l’AS Eupen ont dû se motiver à travers divers amicaux. Le T1 Angel Cortes fait le point.

Les U21 de la KAS Eupen en mode Covid-19: Entraînements intensifs et matchs amicaux contre des équipes de haut niveau

En cette saison pas comme les autres, on a (forcément) moins parlé des U21 de l’AS Eupen. Le club frontalier a eu la bonne idée de communiquer sur les activités de sa deuxième équipe.

«Pour l’équipe U21 de l’AS Eupen, une saison inhabituelle va bientôt prendre fin. Les mesures Covid-19 ont principalement affecté les matchs de championnat, qui a été mis à l’arrêt au mois d’octobre après la 7ème journée» indique le club via communiqué.

L’AS Eupen occupait alors une excellente 4 place juste derrière le RSC Anderlecht, le Standard de Liège et le KRC Genk, dans le Groupe 1 des Top-8 belge.

«Comme les équipes U21 sont soumises aux mêmes directives Covid-19 que les équipes professionnelles et que les joueurs sont testés une fois par semaine, l’entraînement quotidien a pu continuer d’avoir lieu. En outre, l’AS Eupen a disputé des matches amicaux. Ainsi, depuis le début de l’année, Eupen a affronté la 1re équipe du RFC Liège ainsi que les U21 du Standard de Liège, du SC Charleroi, de l’OH Leuven, de Saint-Trond et de l’Antwerp.»

Dynamique des entraînements

Malgré toutes les mesures, directives et restrictions dues à la pandémie, le coach des U21 Angel Cortes témoigne avec enthousiasme de l’engagement et de la motivation de ses joueurs.

«En vue de la saison à venir, nous avons intégré dès le début de l’année les meilleurs joueurs des U18 du club dans notre équipe. La transition s’est déroulée sans aucun problème et toute l’équipe s’entraîne 5 à 6 fois par semaine avec une intensité et un dynamisme remarquable. Même sans match de championnat, tous les joueurs sont pleinement concentrés à chaque séance d’entraînement et se développent d’une manière très positive», explique Angel Cortes dans l’email envoyé par le matricule germanophone.

Matchs amicaux contre le RFC Liège, le Standard, Charleroi, l’OHL, le STVV et l’Antwerp

Six matchs amicaux ont été disputés par l’équipe U21 eupenoise, et ce depuis fin janvier. «À l’exception de la défaite 0-5 contre l’équipe première du RFC Liège, qui se préparait pour son match de Coupe de Belgique contre le RSC Anderlecht, tous les matchs se sont terminés par des résultats serrés. Contre les U21 du Standard de Liège, Eupen a signé un match nul 1-1, Charleroi a été battu 2-1, une défaite 1-2 a été subie à l’OH Leuven et Saint-Trond a battu les jeunes Pandas 4-3.»

À noter que ce mercredi 31 mars, l’AS Eupen a joué à Nijlen sur un terrain en parfait état contre l’Antwerp. Eupen a remporté la partie 3-1.

«Je suis très content des prestations de l’équipe lors des matches amicaux. Nous avons joué dans chaque match à un très bon niveau et les jeunes joueurs ont très bien assimilé notre système de jeu. Ceci est particulièrement vrai pour le match à l’Antwerp, où nous avons abordé la 1ère mi-temps avec un nouveau système afin de pouvoir agir de manière plus variable dans le futur. Après que l’Antwerp ait pris l’avantage 1-0 et que Massis Guluk ait égalisé, le score était de 1-1 à la pause. En 2ème mi-temps, nous sommes passés à notre système habituel, avons dominé le jeu et avons gagné 3-1 grâce aux deux buts de Lorenzo Offermann. Dans le match contre l’Antwerp nous avons réalisé une excellente performance, avons continué à intégrer les jeunes joueurs dans l’équipe et avons beaucoup appris», a détaillé le coach des U21 d’Eupen, Angel Cortes.

Enfin, sachez qu’en avril, deux autres matchs amicaux sont prévus: Le 12 avril à Genk et le 19 avril à Anderlecht.