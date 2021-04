Nouvelle blessure pour Sergio Ramos qui manquera les deux rencontres face à Liverpool

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid et de l’Espagne, souffre d’une lésion musculaire au mollet et sera écarté des terrains pendant. Le joueur et le club l’ont communiqué ce jeudi.

Sergio Ramos, 35 ans, manquera donc les deux rencontres du Real Madrid face à Liverpool (6 et 14 avril) en quarts de finale de la Ligue des Champions. L’Espagnol vient donc s’ajouter à la longue liste d’absents côté madrilène avec notamment Eden Hazard.

Le défenseur espagnol s’était fait opérer du ménisque du genou gauche début février et avait fait son retour à la compétition début mars.