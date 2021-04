Une équipe belgo-congolaise découvre une nouvelle population de chimpanzés menacés en RDC

La biologiste belge Anne Laudisoit a mené plusieurs expéditions entre 2015 et 2017 à la recherche de chimpanzés orientaux en Ituri, une province de l’est de la République démocratique du Congo.

Les membres de l’expédition y ont observé une population jusqu’alors inconnue de cette sous-espèce, mais elle est menacée, car son habitat est défriché pour l’agriculture.

L’expédition coordonnée par Mme Laudisoit a mis en place des pièges photographiques et filmé 42 chimpanzés différents, âgés de plus de cinq ans. Les chercheurs estiment que le nombre réel est d’environ 80 chimpanzés. L’équipe belgo-congolaise a également parcouru plusieurs transects, des routes le long desquelles les scientifiques ont pu faire des observations et compter les occurrences. Sur ces transects, ils ont découvert 283 nids de chimpanzés.

Quelque 70km² de forêt de montagne, divisée en 20 fragments, recouvrent l’est du Congo. Dans trois de ces fragments, qui représentent au total 18km², l’expédition a découvert des chimpanzés orientaux. Grâce au matériel photographique, à l’identification individuelle des animaux et aux observations des villageois, les scientifiques ont constaté que les animaux se déplaçaient entre les différents fragments.

Leur habitat se réduit cependant à mesure que les forêts sont abattues pour cultiver, entre autres, du manioc, des haricots et des cacahuètes. L’équipe a donc recommandé aux autorités de reconnaître la région comme une nouvelle zone de protection des chimpanzés et d’élaborer un plan de protection en consultation avec les communautés locales.