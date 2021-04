La Semaine de la Ligue Braille 2021 sera sous le signe des victoires quotidiennes

La campagne annuelle de sensibilisation de la Ligue Braille se déroulera du 12 au 25 avril et visera, durant ces deux semaines, à sensibiliser le grand public à la déficience visuelle et à l’importance d’un accompagnement sur mesure, afin de soutenir l’inclusion et l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué.

Pour cette édition, l’association s’appuie notamment sur des témoignages pour attester des obstacles supplémentaires dressés sur la route des personnes avec un handicap visuel pendant la crise du Covid-19, et des efforts déployés pour les surmonter et remporter des victoires quotidiennes.

«Quels obstacles empêchent la pleine inclusion? Comment rendre la mobilité accessible? Quelles barrières se dressent sur le chemin vers l’emploi? Bref, quelles sont les grandes et les petites victoires quotidiennes des personnes avec un handicap visuel? Ces questions sont au c?ur de la «Semaine de la Ligue Braille 2021», détaille la Ligue.

Ce qui relève de la routine quotidienne pour une personne jouissant du sens de la vue, s’apparente souvent à un obstacle de taille pour une personne avec un handicap visuel, souligne l’association. «Mobilité, emploi, communication, vie sociale, activités de loisir inclusif, tâches ménagères? difficile de rester autonome dans toutes les sphères de sa vie lorsque l’on est aveugle ou malvoyant. C’est pourquoi la Ligue Braille offre à ses membres, jeunes et moins jeunes, des services et un accompagnement gratuits leur permettant de bénéficier d’une aide sociale, d’apprendre les techniques favorisant l’autonomie, de trouver un emploi, d’accéder aux nouvelles technologies et de pratiquer des activités de loisirs».

Pour illustrer ces victoires quotidiennes, la Ligue Braille s’appuie notamment cette année sur quatre témoignages, ceux de Merel (11 ans), Marina (36 ans), Nathalie (50 ans) et Denise (72 ans). Ces derniers sont à découvrir sur le site web www.semaineliguebraille.be.

La Ligue Braille soutient et accompagne gratuitement plus de 15.000 personnes aveugles et malvoyantes vers une plus grande autonomie.