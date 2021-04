Vaste opération anti-drogue: deux individus d’une vingtaine d’années arrêtés pour usage abusif du registre national

La police judiciaire fédérale d’Anvers a arrêté mardi une femme de 24 ans et un homme de 26 ans dans le cadre d’une enquête sur une utilisation abusive du registre national, a indiqué jeudi le parquet d’Anvers.

Tous deux ont été placés sous mandat d’arrêt: ils sont soupçonnés d’avoir obtenu abusivement des informations privées d’une ou plusieurs personnes travaillant au port d’Anvers. Cette enquête est liée à la vaste enquête sur le service de messagerie Sky ECC.

L’homme aurait fait appel à une employée administrative d’un hôpital qui, dans le cadre de sa fonction, avait accès au registre national. Celle-ci aurait alors cherché des données relatives à une personne travaillant au port. Ces données ont ensuite été transmises à un réseau criminel. L’enquête doit encore déterminer s’il s’agissait d’un coup d’essai ou si d’autres recherches similaires ont été effectuées.

Le parquet qualifie pour l’instant les faits de participation à une organisation criminelle et de violation du secret professionnel. L’employée hospitalière est également inculpée d’abus de confiance.

L’enquête judiciaire sur Sky ECC a débuté fin 2018 après que plusieurs enquêtes ont montré que les criminels utilisaient de plus en plus de téléphones équipés du logiciel de cryptage de Sky ECC, une société opérant depuis le Canada et les États-Unis. Les spécialistes de la police ont réussi à déchiffrer cette messagerie codée. Un milliard de messages ont été interceptés, dont près de la moitié ont été décryptés.