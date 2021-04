Une nouvelle gare de bus à La Louvière-Sud

Après un an et demi de travaux, la nouvelle gare des bus à La Louvière-Sud accueille la clientèle du TEC depuis ce 1er avril.

A la gare de La Louvière-Sud, ceux qui poursuivent leur voyage en bus disposent enfin d'un équipement pratique et sécurisé. Ce jeudi 1er avril, le TEC a inauguré sa nouvelle gare de bus sur un site qui lui est entièrement dédié. 10 nouveaux quais et 8 abris remplacent l’ancien point d'embarquement situé au bord du parking des navetteurs.

Cette nouvelle gare des bus est de forme ovoïde, ce qui constitue un véritable atout : le fait de regrouper les quais en un seul centre offre une zone d’embarquement et de débarquement plus grande, mais surtout plus sécurisante pour les navetteurs notamment aux heures d’affluence.

En effet, contrairement aux gares de bus disposant de quais parallèles, cette forme évite aux passagers de traverser entre les quais et leur offre un cheminement piéton clair et sécurisé.

Par ailleurs, l’automate de vente, situé actuellement près du parking SNCB, sera prochainement déplacé et intégré à l’entrée de cet espace spécifique au TEC.

Gare accessible au PMR

A noter également que ces dix nouveaux quais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: leur hauteur permet le déploiement de la rampe des bus, les trottoirs sont abaissés à l’entrée de la gare des bus pour faciliter la traversée piétonne, les quais sont suffisamment larges pour offrir une distance de manœuvre confortable à la montée et à la descente du bus et ils sont équipés de dalles podotactiles pour guider les personnes malvoyantes et non-voyantes jusqu’aux portes du bus.

Un plan des quais et une signalétique claire des lignes permet également à l'usager de savoir précisément où il doit attendre son bus.

Pour les chauffeurs, cette nouvelle gare offre également plus de confort de conduite: ils seront moins confrontés aux véhicules mal garés et la forme ovoïde favorisent également les manœuvres pour accéder aux quais.

Avec le temps, le trafic de bus à la gare a fortement augmenté, parallèlement au développement du pôle ferroviaire gare du Sud, située la ligne Tournai-Namur. Avant la crise Covid, 4000 déplacements depuis ou vers la gare étaient enregistrés.