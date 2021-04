VIDÉO | Un reportage surréaliste sur les joueurs noirs du FC Nantes en 1988: «L’avenir est devenu plus sombre»

Après la séquence sur Pépita du jeu télévisé Pyramide, Quotidien (TMC) a déterré un nouveau reportage qui suinte le racisme ordinaire. Celui-ci, diffusé en 1988 dans l’émission Téléfoot, parle des joueurs noirs du FC Nantes.

Dans cette vidéo, on y voit Boris Diecket, Antoine Kombouaré et Marcel Desailly descendre d’un arbre avec un masque blanc. Avec ce commentaire du journaliste Pascal Praud: «Le FC Nantes a viré. Viré de bord depuis deux ans, mais aussi de couleur. […] Six de ses titulaires sont noirs pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée.»

La musique de Noir, c’est noir de Johnny Hallyday est également utilisée en fond sonore.

Puisqu’il n’y a pas que le commentaire du journaliste qui est abject, Miroslav Blazevic, entraîneur de l’époque, embraye avec des compliments très datés: «Je pense que ces Noirs nous donnent pour le moment toutes les satisfactions parce qu’ils sont intelligents. […] Ces gens-là ont déjà un avantage: la chaleur.»

Après la diffusion de la séquence hallucinante de Pyramide dans #Canap95, on a fouillé un peu et on a trouvé un reportage diffusé en 1988 par Téléfoot, sur TF1, consacré aux joueurs noirs du FC Nantes... 🙄#Quotidien pic.twitter.com/D0eJPzMvsA — Quotidien (@Qofficiel) March 31, 2021

«Il y a cette part d’autodérision»

Dans le documentaire Je ne suis pas un singe, diffusé en 2019 sur Canal + et consacré au racisme dans le football, Pascal Praud, aujourd’hui présentateur sur CNews, nuançait le reportage: «Ce sont des jeunes, ils ont 18 ans, donc ils s’amusent eux-mêmes à caricaturer l’image que certains véhiculent ou pas. Il y a cette part d’autodérision. Mais qui est très choquante, aujourd’hui, quand on regarde ça. On est surpris.»

Mardi, Étienne Carbonnier, qui présente la séquence Canap 95 dans laquelle les images ont été diffusées, avait mis au jour plusieurs extraits du jeu Pyramide, diffusé entre 1991 et 2003 et présenté par Patrice Laffond. Extrait choisi: «Oh, c’est vous en photo Pépita sur la carte postale», en montrant Pépita tenant une carte avec l’image d’un singe.