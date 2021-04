Les chiffres du coronavirus en Belgique: 254 hospitalisations par jour en moyenne, en hausse à nouveau de 14%

Les tendances restent à la hausse dans le bilan chiffré de la pandémie de Covid-19 en Belgique ce jeudi matin. Mais la stabilisation semble se confirmer.

Yves Van Laethem évoquait un possible plateau pour cette fin de semaine. On n’y est pas encore totalement mais la tendance à la hausse, si elle se poursuit, semble bel et bien ralentir.

Ainsi, d’après les chiffres publiés ce jeudi matin par l’Institut de santé publique, entre le 25 et le 31 mars, il y a eu en moyenne 253,9 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 14% par rapport à la période de référence précédente. Lundi, la hausse était estimée à +22 %, mardi à +18 % et mercredi à +14 %.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 2.929 (contre 2.867 la veille), dont 755 patients traités en soins intensifs (contre 738 la veille).

Le nombre moyen d’infections au coronavirus s’élève à 4.827 par jour entre le 22 et le 28 mars, en hausse de 15% par rapport à la semaine précédente, un pourcentage là aussi identique au bilan de la veille. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 882.453 cas ont été diagnostiqués.

68.300 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour au cours de la période du 22 au 28 mars, pour un taux de positivité de 7,7%, comme la veille.

Le taux de reproduction du virus calculé sur la base des nouvelles contaminations en Belgique est quant à lui de 1,10 (1,09 la veille). Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à se poursuivre.

Entre le 22 et le 28 mars, 27 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+3,3%, contre une hausse de +6% la veille).