L’accès au parc de la Boverie de Liège interdit à partir de 20h00

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a signé mercredi un arrêté de police étendant l’ouverture du parc de la Boverie jusque 20h00. Sa fermeture de nuit est, par contre, prolongée jusqu’au 25 avril.

Le 5 mars dernier, le bourgmestre de Liège avait signé un premier arrêté de police pour fermer ledit parc à 19h00 à la suite d’une multiplication d’incidents. De nombreux jeunes avaient en effet pris les lieux d’assaut pour se rassembler et y faire la fête au coucher du soleil. Ce premier arrêté prenait fin en date de ce 1er avril.

M. Demeyer a ainsi décidé de prolonger l’arrêté et d’adapter les horaires. L’accès au parc sera désormais interdit dès 20h00, et non plus 19h00, ce qui permettra aux Liégeois de profiter des lieux et de prendre l’air vu la luminosité qui avance avec la saison et le passage à l’heure d’été.

L’accès au parc reste donc possible de 6h00 du matin à 20h00 pour autant que le seuil de présence simultanée de 700 usagers ne soit pas atteint.