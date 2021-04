James, Le Cil Vert, Chéri, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 1er avril

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, tous les âges de la vie, l’ETA et la Commune de Paris. Entre autres. Bonnes lectures.

1 Total Combat

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Jusqu’ici, tout va bien pour Jimmy Pérez. Il est amoureux de Jazlyne, la femme de sa vie. C’est un des jeunes espoirs des «Arts Martiaux Mixtes», sport de combat où tous les coups sont permis.

Jimmy semble indestructible, pourtant tout va s’effondrer brutalement, son existence, ses amours et même son intégrité physique…

Jimmy est un combattant, mais comment affronter le plus vicieux et imprévisible des adversaires lorsqu’on n’est plus que l’ombre de soi-même?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉNERGIQUE

Jack Manini brise l’image, injustement stéréotypée, qui voudrait que le MMA soit un sport de brutes sans foi ni loi.

Et nous livre, au passage, une aventure humaine certes un peu convenue, mais qui plaira aux amoureux des fictions pleines de castagne, de sang et de sueur.

+ À LIRE AUSSI | Le MMA explose toutes les frontières… même celles du neuvième art

Grand Angle «Total Combat», tome 1: «Round 1», Manini, 64 p., 14.50€.

2 Anatole(s)

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Découvrez la vie d’Anatole, de sa naissance à sa mort, comme des instantanés de vie à chaque âge. Anatole est un garçon puis un homme assez lambda.

Il va découvrir les différents stades de la vie (enfance, adolescence, émancipation, vie de couple, vie de bureau, paternité) pour finalement tenter de trouver sa place d’homme «moderne» dans une société en pleine mutation.

À travers cet album, James décortique les étapes qui constituent la vie d’un homme en puisant dans ses souvenirs et son vécu personnel avec tendresse et humour.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PRÉCIEUX

Par tranches humoristiques d’une page, James passe en revue une vie, celle d’Anatole, de sa naissance jusqu’à ses 78 ans.

Un prétexte? Ce décompte est à la fois hilarant… et un peu stressant, tant il nous rappelle que le temps est précieux.

Fluide Glacial James, 88 p., 13,90€.

3 Le Sarde

Glénat - Le résumé de l’éditeur

À Lyon, Giacomino, surnommé «le Sarde», tient un restaurant branché. Homme de confiance de la mafia calabraise, cette activité n’est en réalité qu’une couverture pour ses activités criminelles internationales, qu’il sait dissimuler avec une habileté frisant le grand art.

Mais si tout semble aller pour le mieux dans sa vie de gangster solitaire, Giacomino cache une blessure profonde: la disparition de son frère ainé lorsqu’il était jeune, assassiné pour avoir signé un contrat avec un club de football sans en avoir référé au parrain de la mafia locale.

Et alors qu’un jour, il surprend un jeune joueur en train d’effectuer une figure dont son frère avait le secret, Giacomino voit son passé douloureux resurgir. Prenant le petit génie en affection, il réussira à le faire entrer dans un centre de formation grâce à ses relations avec le club de l’Olympique Lyonnais.

Mais le Sarde qui n’avait aucune attache est désormais vulnérable, et son jeune protégé en danger de mort…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BOUILLIE

Giacomino est le relais de la pègre italienne à Lyon. Mais poursuit un autre but, lié à un traumatisme d’enfance, qui l’amène à s’enticher d’un jeune footballeur local.

Une belle bouillie italienne, où aucun ressort narratif ne tient.

Glénat Dedola/Bonaccorso, 104 p., 19€.

4 Fukushima: chronique d’un accident sans fin

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Japon, 11 mars 2011. Un séisme effroyable accouche d’une vague immense, qui vient frapper de plein fouet le nord-est du pays. C’est là que se trouve, entre autres, la centrale de Fukushima-Daiichi… D’une violence inouïe, le cataclysme provoque alors le pire accident nucléaire du XXIe siècle.

Comment réagir face au chaos engendré? Que faire quand l’inconcevable vient d’arriver? Masao Yoshida doit répondre dans l’urgence. La réputation de son pays est en jeu, la vie de ses employés et de ses concitoyens en dépend.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MINUTIEUX

Dix ans plus tard, Bertrand Galic et Roger Vidal retracent les premiers jours de la catastrophe nucléaire depuis l’intérieur du site.

Un travail minutieux, entre thriller politico-écologique et vulgarisation scientifique.

Glénat Galic/Vidal, 128 p., 18,50€.

5 Patria

Ankama - Le résumé de l’éditeur

L’ETA a déposé les armes, mais comment se relever quand la haine aveugle a détruit votre vie?

Un roman graphique adapté du best-seller espagnol PATRIA signé Fernando Aramburu et qui relate, au cœur de ce conflit, l’histoire de deux familles, deux femmes: Bittori et Miren, amies d’enfance séparées par le terrorisme.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PUZZLE

Après la chute de l’ETA, deux familles pansent les blessures laissées par le nationalisme basque.

Entre passé et présent, un récit choral d’une grande puissance qui nous perd dans un puzzle pour mieux nous immerger.

Ankama Fejzula, 304 p., 26,90€.

6 Une vie toute tracée

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Comment fait-on pour vivre notre vie quand on découvre que chaque jour pourrait être le dernier?

Pour Jean, ce réveil se passe après la mort de son père, une mort brutale, un accident de travail lorsque lui essayait d’en trouver un, de travail. Jean fuit.

Il s’installe à Prague pour écrire une nouvelle page de sa vie et laisser derrière lui ses casseroles… du moins c’est ce qu’il croit.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONFUS

Le Cil Vert met en scène son propre personnage dans des albums introspectifs. Ici, il interroge sa vie à travers son exil à Prague après la mort de son père.

Certaines images font mouche, mais l’ensemble, certes sincère, est confus: où veut-il en venir?

Delcourt Le Cil Vert, 144 p., 15.50€.

7 La sève

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Alors que Charlène se rend chez son amie Cathy pour prendre le thé, elle la surprend en pleine séance de plaisir solitaire. Irrésistiblement attirée par la scène, elle s’approche et découvre que cette coquine est même une véritable femme fontaine.

Mieux: que sa «sève» possède des propriétés étonnantes. En la goûtant, Charlène se retrouve littéralement plongée dans un éden de plaisir. Elle en devient même vite accro!

Or ça tombe bien, Cathy n’arrive plus à s’arrêter, produisant des flots de ce merveilleux nectar, offrant la promesse de plaisirs ininterrompus.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CHIC

Chéri, auteur (trice?) qui cache son identité derrière son pseudo, livre des histoires érotiques qui ont pour point commun les… sécrétions vaginales.

C’est plus chic que porno (et inégal), mais à réserver à un public plus adulte que chic. Vous suivez?

Glénat Chéri, 176 p., 19,95€.

8 Happy Family!

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

Qui n’a pas voulu un jour tout plaquer dans sa vie? Céline l’a fait par amour… et depuis… c’est le bazar!

Coincée dans un appart trop petit avec deux enfants et un chat, un nouveau mec en alternance, un ex qui fait la gueule et une mère qui ne comprend pas, tout est devenu compliqué.

«Il faut remettre de l’ordre! «lui dit sa psy. «OK, mais comment on fait? «

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MIGNON

Fraîchement divorcée, Céline tente d’introduire son nouveau compagnon dans la vie de ses enfants.

C’est mignon, le quotidien de cette famille recomposée, même si les tentatives d’humour tombent souvent à plat.

Michel Lafon Bailleux, 55 p., 13€.

9 Le don de Rachel

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Paris, 1848. Rachel a un don. Elle peut lire à travers le temps, les lieux, les gens et leurs histoires. Elle rêve de provoquer chez ses semblables une ouverture vers de nouveaux horizons.

Sorcière pour les uns, phénomène de foire pour les autres, elle s’épuise et peine à trouver sa place. Un jour, elle disparaît sans laisser de traces…

Bien des années plus tard, Liv, metteure en scène de théâtre, et Virginia, photographe, croisent le chemin de Rachel au cœur de leur démarche artistique. Rachel aurait-elle enfin trouvé sa voie par le biais d’une sororité créative défiant les lois de la raison?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CAPTIVANT

Un don lourd à porter, qui suscite autant l’indifférence de son entourage qu’il place Rachel face à l’adversité.

Cette fable envoûtante aux lignes poétiques nous emmène à travers l’espace et le temps. C’est beau et captivant.

Casterman Pandolfo/Risbjerg, 200 p., 24,50€.

10 Rouges Estampes

Steinkis - Le résumé de l’éditeur

Paris, mars 1871.

Raoul Avoir, un artiste graveur, s’est engagé dans la garde nationale pour défendre Paris contre les Prussiens pendant l’automne 1870. Lors de la Commune, il est nommé à la tête du commissariat du XIVe arrondissement et se trouve confronté à une série de meurtres atroces.

Il commence à mener l’enquête parallèlement à ses devoirs envers la Commune. Son sens de l’observation et du dessin l’aide à trouver des pistes. Et la découverte du coupable devient peu à peu pour lui une obsession.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉMOCRATIQUE

Cette intrigue policière jalonnée de personnages attachants plongera le lecteur en plein cœur du Paris de 1871 et des temps forts de la Commune, cette expérience démocratique et sociale inédite qui, 150 ans après, fait toujours autant sens.

Steinkis Trébor/Gobbi/Robert, 128 p., 19€.

11 La nouvelle vie de Jen

Gallimard - Le résumé de l’éditeur

C’est à contrecœur que Jen vient d’emménager à la campagne, avec sa mère et son nouveau beau-père. La ville, ses amis, son ancienne vie lui manquent… et, il faut bien l’avouer, les corvées de la Ferme Petit pois ne sont vraiment pas sa tasse de thé!

Sans compter qu’elle hérite aussi de deux nouvelles «sœurs «, dont cette Andy je-sais-tout qui finit de la désorienter. Autant d’épreuves que Jen devra surmonter pour parvenir à trouver sa place dans une nouvelle vie de famille…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GENTIL

Comment ne pas éprouver de l’empathie pour Jen, obligée de quitter ce qu’elle aime pour une nouvelle vie à la Ferme Petit Pois?

Un nouvel envol compliqué qui se mue en belle aventure humaine. Les préados apprécieront.