INFOGRAPHIE | Le nombre de cas de coronavirus a poursuivi sa hausse dans les écoles avant leurs fermetures

La dernière semaine de cours a confirmé que la situation était toujours inquiétante dans les établissements scolaires.

Face à la 3e vague qui frappe notre pays, les autorités ont décidé la semaine passée de fermer les écoles dès ce lundi, ajoutant une semaine de congés aux vacances de Pâques.

La situation dans les établissements scolaires était effectivement en train de s’emballer. Et la hausse s’est bel et bien poursuivie la semaine passée. Entre le 22 et le 28 mars, 3.518 cas de Covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE). Parmi eux: 2.671 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,30% des élèves), indique ce mercredi l’Office national de l’enfance (ONE).

C’est une hausse de 596 cas par rapport à la semaine précédente. Il faut remonter au pic de fin octobre pour trouver trace d’un bilan plus élevé. À l’époque, 5.271 cas avaient été recensés et cela avait conduit à la fermeture des écoles jusqu’au 16 novembre, rognant là aussi sur une semaine de cours.

Plus forte hausse en maternelle

L’ONE note que l’augmentation du nombre de cas au cours de la semaine passée a cette fois été la plus marquée parmi les élèves du maternel avec 168 cas (103 la semaine précédente), alors que la semaine précédente c’était parmi les élèves du secondaire.

Pour rappel, depuis fin octobre, seuls les élèves jusqu’en 2e secondaire avaient jusqu’ici cours à 100% dans leurs classes. Un retour au présentiel à 100% pour les 3e et 4e secondaire était prévu à partir du 29 mars avant d’être repoussé suite au comité de concertation du 19 mars. Il faudra attendre jusqu’après le congé de Pâques, le 19 avril, pour l’envisager désormais.