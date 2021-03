Les Bruxellois en vacances… à Bruxelles: 2 appels à projets pour aménager la ville

Bruxelles risque encore de passer juillet et août… à Bruxelles. Les citoyens sont donc invités à aménager la ville pour les vacances. Deux appels à projets sont lancés.

La Belgique risque encore de passer son été… en Belgique. Si les trains vers la mer, avec le coronavirus en passager clandestin, feront encore polémique d’ici la rentrée de septembre, les Bruxellois sont à nouveau invités à réfléchir à leurs vacances. Deux appels à projets sont en effet lancés l’un pour prendre possession des rues et autres espaces publics, l’autre pour animer les quartiers. Tout ça dans ce contexte de crise sanitaire qui met toujours plus en lumière la pénurie d’espaces apaisés à Bruxelles.

1 Bruxelles en vacances

Pour expérimenter un meilleur partage de l’espace public, c’est d’abord Bruxelles Mobilité qui revient avec son appel «Bruxelles en vacances». L’idée renouvelée: «expérimenter de nouveaux usages, tester des pistes pour de nouveaux aménagements urbains et offrir aux citoyens des espaces de rencontre et de détente». Il faudra évidemment éviter les rassemblements et tenter de répartir les Bruxellois partout dans la Région. Les événements sélectionnés seront repris sur le site de visit.brussels.

Un espace de repos près du canal. Staycation BXL Ligne de conduite, dans la lignée du plan Good Move stimuler la fonction de séjour et de rencontre, verduriser la ville, développer les modes de transport actifs. Par exemple sensibilisation à la marche, quartiers apaisés moins pollués, mobilier urbain, ciné en plein air, jeu, flânerie, repair cafés, pocket parks, vélo, culture, sports, pique-nique… sont les pistes proposées.

«La Commission communautaire flamande propose également aux associations et citoyens bruxellois de construire des projets pour offrir des loisirs à tous ceux qui prendront leurs vacances à Bruxelles cet été. Proposez des idées pour rendre l’été inoubliable, créez des activités pour jeunes, culturelles, sportives,…et recevez jusqu’à 5.000 euros pour les réaliser. Avec Staycation, nous voulons offrir aujourd’hui aux Bruxellois des perspectives pour se rencontrer et redécouvrir sa ville et passer un chouette été» ajoute Pascal Smet, membre de la VGC chargé de la culture, de la jeunesse et des sports.

+ «Bruxelles en Vacances» en pratique séance d’info virtuelle ce vendredi 2 avril à 14h (inscription via swalschap@sprb.brussels). Projets à rentrer pour le 5 mai à 12h. Sélections début juin pour mise en œuvre entre 15 juin et fin octobre. Subvention maximale 15.000€. Budget 400.000€. Info sur le site de Bruxelles Mobilité.

2 Staycation BXL

Des jeux d’eau pour les kets. Staycation BXL Par ailleurs, la VGC lance un second appel à projets, nommé «Staycation BXL». Le concept est repris suite au «grand succès» de 2020, dans le contexte sanitaire que l’on sait.

Le financement promis par la Commission de la Communauté flamande est de 5.000€ maximum sur un budget de 280.000€. Activités jeunesse, culturelles et sportives sont suggérées. Avec une attention particulière sur les enfants, les jeunes, les seniors et les Bruxellois en situation de vulnérabilité. L’idée en plus «soutenir nos nombreux artistes à se remettre au travail».