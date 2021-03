Niger: le gouvernement dénonce une «tentative de coup d’Etat»

Le gouvernement affirme que «d’ores et déjà plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d’Etat sont interpellées et d’autres activement recherchées». AFP

Le gouvernement du Niger a affirmé avoir «déjoué» dans la nuit de mardi à mercredi «une tentative de coup d’Etat» visant à «mettre en péril la démocratie».

«Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 une tentative de coup d’Etat a été déjouée», indique dans un communiqué le gouvernement «qui condamne cet acte lâche et rétrograde voulant mettre en péril la démocratie et l’Etat de droit dans lequel notre pays s’est résolument engagé».

«Une enquête est ouverte» et «les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les auteurs et leurs complices afin de les mettre à la disposition de la justice», ajoute le gouvernement qui précise qu’il «en est de même pour les commanditaires internes et externes».

Le gouvernement affirme que «d’ores et déjà plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d’Etat sont interpellées et d’autres activement recherchées».

Il n’a pas donné le nombre de personnes arrêtées ni d’indication sur celles recherchées.

Il affirme enfin que «la situation est totalement sous contrôle» et invite «la population à vaquer normalement à ses occupations quotidiennes».

Cette tentative de coup d’Etat est intervenue avant l’investiture prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu Mohamed Bazoum, très proche du chef de l’Etat sortant Mahamadou Issoufou.

Son rival, l’ex-président Mahamane Ousmane, conteste les résultats du scrutin et a revendiqué la victoire, appelant à «des manifestations pacifiques» dans tout le pays. Celle prévue mercredi à Niamey a été interdite.