L’UEFA autorise cinq changements pendant l’Euro, ainsi que pour le Final Four de Ligue des Nations

Les équipes pourront effectuer jusqu’à cinq remplacements pendant un match lors de l’Euro de football l’été prochain et lors du ‘Final Four’ de la Ligue des Nations en octobre 2021. L’UEFA, l’instance européenne du football organisatrice des deux tournois, l’a annoncé mercredi, à la suite de la décision de son Comité exécutif.

«Comme les motifs qui ont conduit à la règle des cinq remplacements restent valables dans un contexte où les calendriers des compétitions nationales et internationales continuent d’être touchés par la pandémie de Covid-19, et vu que cette règle s’applique déjà aux matches de qualification pour la Coupe du monde, qui se joueront de mars 2021 à mars 2022, le Comité exécutif a décidé d’étendre l’amendement à Euro 2020, qui se jouera en juin/juillet 2021, à la phase finale de la Ligue des Nations, qui sera disputée en octobre 2021, et aux matches de relégation de la Ligue des Nations, qui auront lieu en mars 2022», a expliqué l’UEFA dans un communiqué.

Les cinq changements durant un match sont autorisés depuis la reprise des compétitions l’été passé après l’interruption provoquée par la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, l’UEFA a levé la jauge de 30 pour-cent de spectateurs dans les stades décidée en octobre dernier, laissant les autorités locales décider d’éventuelles limites. «Compte tenu du fait que les 55 associations membres de l’UEFA font chacune face à une situation différente dans la gestion de la pandémie, une telle limitation n’est plus requise», a indiqué l’UEFA. L’interdiction d’admission des supporters visiteurs dans les stades lors des matchs de compétition de l’UEFA reste en vigueur «jusqu’à avant les finales des compétitions interclubs, qui se joueront en mai 2021.»