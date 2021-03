Le commissaire néerlandais, en charge du Pacte vert européen, s’est entretenu avec la Suédoise Greta Thunberg, l’Allemande Luisa Neubauer et les Belges Adélaïde Charlier et Anuna De Wever par visioconférence. AFP

Les quatre jeunes activistes pour le climat qui ont demandé mardi soir au vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans de retirer la proposition de nouvelle Politique agricole commune (PAC), jugée insuffisante pour l’environnement, sont sorties déçues de cet entretien, a indiqué l’une d’entre elles, Anuna De Wever, mercredi à l’Agence Belga.

Le commissaire néerlandais, en charge du Pacte vert européen, s’est entretenu avec la Suédoise Greta Thunberg, l’Allemande Luisa Neubauer et les Belges Adélaïde Charlier et Anuna De Wever par visioconférence. Il a laissé entendre qu’il voulait donner ses chances aux négociations en cours entre Parlement européen et États membres.

Il y a quelques mois, M. Timmermans avait évoqué la possibilité que la Commission retire sa proposition de nouvelle PAC (2023-2027), qui avait été présentée en 2018 avant l’élaboration du Pacte vert, s’il jugeait insuffisantes les ambitions climatiques et environnementales.

Mais d’autres membres de la Commission, dont le commissaire à l’Agriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski, avaient martelé leur volonté d’avancer sur base du texte sur la table. Depuis, le Parlement et les États membres (Conseil) ont aussi progressé ces dernières semaines dans leurs pourparlers en «trilogue» avec la Commission.

Contre-productif

Lors d’un entretien avec M. Timmermans, les quatre activistes des «Fridays for Future/Youth for Climate» lui ont demandé, dans le cadre de l’action «Withdraw the CAP» (Retirer la PAC) de joindre la parole aux actes dès à présent.

«Négocier cette PAC revient à jeter par la fenêtre le Pacte vert et les accords de Paris. M. Timmermans le sait, mais il se montre trop positif sur l’avenir et il nuance bien trop. C’est très décevant. Nous lui avons dit que nous l’en tiendrions responsable», a déclaré Anuna De Wever.

Des contacts «positifs» pour Frans Timmermans

De son côté, Frans Timmermans a jugé positifs les contacts pris avec «Fridays for Future» sur l’urgence de s’attaquer aux crises du climat et de la biodiversité, ainsi que sur les négociations en cours sur la PAC. «La Commission reste déterminée à faire en sorte que la PAC remplisse les objectifs du Pacte vert européen. Même si ce n’est pas simple, c’est toujours possible», a-t-il tweeté, confirmant sa volonté de laisser ses chances aux négociations sur base du texte actuel.