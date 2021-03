Une infusion Lipton «BIO» retirée du commerce à cause d’une teneur élevée en oxyde d’éthylène

En concertation avec l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), Unilever retire mercredi l’infusion «BIO Gingembre & Citron» de la marque Lipton de la vente et procède à un rappel auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) sur le gingembre.

Le produit ainsi rappelé porte le code EAN 8711200373505 et les dates de durabilité minimale allant du 31 octobre 2022 au 28 février 2023.

Il n’y a pas de risque aigu pour la santé des consommateurs, mais un risque accru à plus long terme ne peut être exclu, selon l’entreprise.

Le produit a été vendu via différents supermarchés en Belgique. Les consommateurs peuvent le retourner au magasin où il a été acheté et sont également invités à contacter Lipton au 078/15.22.13 ou via lipton.com/be/fr/contactez-nous.html.