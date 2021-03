Coronavirus: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mercredi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mercredi 31 mars 2021.

Les articles recommandés par la rédaction La Belgique condamnée à lever toutes les mesures d’ici 30 jours! C’est une bombe que le tribunal de première instance vient de lâcher: il condamne l’Etat belge à lever toutes les «mesures Covid» dans les 30 jours qui viennent! + À LIRE ICI INFOGRAPHIES | Coronavirus: les soins intensifs sous pression en Wallonie et à Bruxelles Depuis plusieurs semaines, le nombre de patients Covid en soins intensifs ne cesse d’augmenter. Une pression encore plus forte dans certaines provinces. Et depuis la semaine passée, ce sont des chiffres d’hospitalisation qui commencent à décoller. + À LIRE ICI Le bilan du jour: 246 admissions à l’hôpital par jour en moyenne D’après les chiffres publiés ce mercredi matin par l’Institut de santé publique, les actuelles tendances à la hausse liées au coronavirus sont un peu moins importantes que celles observées en début de semaine. + À LIRE ICI Pfizer/BioNTech annoncent une efficacité «de 100%» de leur vaccin chez les 12-15 ans Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d’un essai clinique. L’annonce a été faite ce mercredi les deux laboratoires qui espèrent que la vaccination de cette tranche d’âge débutera avant la prochaine rentrée scolaire. + À LIRE ICI

1 Belgique

Wallonie: feu vert européen pour 200 millions d’euros supplémentaires pour les secteurs touchés

La Commission européenne a annoncé ce mercredi son feu vert à un programme d’aides du gouvernement wallon de 200 millions d’euros pour les secteurs touchés par les fermetures dues à la crise sanitaire.

+ À LIRE ICI

«La SNCB, seule, ne peut pas tout assumer»

«Notre offre est maximale compte tenu des règles sanitaires. Mais il faut limiter l’afflux vers les gares», plaide la patronne de la SNCB, en réaction aux cohortes de voyageurs forcés de patienter sur les quais pour se rendre à la Côte hier mardi.

+ À LIRE ICI

Le moratoire sur les coupures énergétiques sera prolongé jusqu’à l’été

Le moratoire sur les coupures énergétiques, qui arrive à échéance le 1er avril en Wallonie, sera prolongé jusqu’à l’été, a assuré le ministre régional de l’Energie en marge du débat sur la crise sanitaire organisé en séance plénière du parlement wallon.

+ À LIRE ICI

Toujours un impact sur la masse salariale et les heures travaillées

Le recours au chômage temporaire dans les secteurs touchés par la crise du coronavirus a entraîné une pression négative sur les salaires, indique ce mercredi l’office statistique Statbel.

+ À LIRE ICI

2 Régions

Des colis «anti-solitude» pour les seniors

Des bénévoles de Jodoigne, Beauvechain et Ramillies (province du Brabant wallon) ont composé des colis de printemps destinés aux plus de 75 ans.

+ À LIRE ICI

Enquête ouverte pour identifier les organisateurs de «La Boum» au bois de La Cambre

Une enquête a été ouverte en vue d’identifier les organisateurs de «La Boum», la fausse fête prévue le 1er avril au Bois de la Cambre.

+ À LIRE ICI

INFOGRAPHIES | La 3e vague déferle sur les hôpitaux du Brabant wallon

65 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. On est proche du sommet observé lors de la première vague.

+ À LIRE ICI

3 Monde

AstraZeneca: une autopsie ordonnée pour une femme décédée après sa vaccination

Le ministère grec de la Santé a ordonné l’autopsie d’une femme de 63 ans décédée après avoir été vaccinée avec AstraZeneca, objet de suspicions après des cas graves de formation de caillots sanguins, a-t-on appris ce mercredi de source ministérielle.

+ À LIRE ICI

Oscars: des sites en Grande-Bretagne et à Paris pour les candidats coincés par la pandémie

Pour les candidats qui ne pourraient pas recevoir en mains propres leur Oscar à Los Angeles, la cérémonie de remise des prestigieux prix cinématographiques va mettre sur pied des sites dédiés en Grande-Bretagne et à Paris, a-t-on appris ce mardi de sources proches des organisateurs.

+ À LIRE ICI

La pandémie retarde les progrès vers l’égalité homme-femme d’une génération

La crise sanitaire a retardé de plus d’une génération le temps nécessaire pour parvenir à l’égalité homme-femme, selon l’étude annuelle publiée ce mercredi par le Forum économique mondial (WEF, organisation connue comme le forum économique de Davos).

+ À LIRE ICI

4 Sport

Coupe d’Afrique des Nations: cas de Covid-19 contestés, Sierra Leone-Bénin reporté sine die

Le match Sierra Leone-Bénin prévu ce mardi, décisif pour la qualification à la CAN, a été «annulé» et aucune nouvelle date fixée, après que six cas positifs au Covid-19 dans l’équipe béninoise ont été détectés au dernier moment, entraînant un imbroglio, a indiqué un responsable sierra-léonais.

+ À LIRE ICI