En 2021, les Dragonnes veulent enflammer le stade Tondreau

Le RAEC Mons récupère la section féminine de l’Union Saint-Ghislain Tertre Hautrage. Avec pour ambition d’atteindre le sommet du foot féminin belge.

Un parfum de division 1 règnera dès la saison prochaine au stade Tondreau. Des équipes comme Anderlecht, La Gantoise, le Standard ou Malines fouleront la pelouse de l’antre de la Renaissance Mons 44.

Non, le club montois qui entend perpétuer l’héritage du RAEC Mons, n’a pas connu une promotion surprise de 5 divisions. Si ces noms prestigieux se produiront à Mons, c’est grâce à un transfert: celui de la section féminine de l’Union Saint-Ghislain Tertre Hautrage qui change de club pour rejoindre le projet montois.

Il s’agit en fait d’un retour à la maison, puisque la section féminine du l’USGTH avait été cédée par le RAEC Mons en 2014. En 7 ans, celle-ci a bien évolué puisque son équipe première évolue en D1 féminine et son équipe B en D2.

Ces deux équipes, et les quatre autres de la section Ladies, seront inscrites dès la saison 2021-2022 sous les couleurs du RAEC Mons. C’est la présidente de la section filles de l’USGTH, Nathalie Deswez, qui sera en charge de chapeauter la nouvelle structure.

Pourquoi ce transfert? «Nous souhaitions poursuivre notre progression, les projets en termes d’académie, d’initiations dans les écoles, nos stages et nous avions besoin de plus de moyens humains et financiers», explique la nouvelle présidente des Ladies du RAEC Mons.

«Au fil des années, nous avons pu construire une section féminine évoluant à un haut niveau. La Fédération s’est donné des priorités dont le développement du football féminin et de nombreux clubs emboitent le pas. Il est donc important d’investir afin de rester à ce niveau.»

Nathalie Desmez a vu dans le projet sportif du RAEC Mons et ses ambitions les moyens pour permettre à la section féminine de se développer et d’assurer sa pérennité: «Il est nécessaire de se rattacher à une structure d’une envergure supérieure pour pouvoir continuer à jouer un rôle de premier plan à l’échelon national, dans un contexte où le foot féminin se développe de plus en plus et où plusieurs «grands clubs» en Hainaut lancent leur section féminine.»

Cette association «permet de placer le pôle féminin de notre club de manière plus stratégique sur la carte footballistique et nous assure une plus grande notoriété. Nous voulons participer, à notre façon, au renouveau du RAEC Mons et à l’engouement qu’il suscite!»

Le RAEC Mons ambitionne de se positionner en tant que troisième club au niveau du foot féminin. L’ambition à moyen ou long terme est d’intégrer la Superleague. Avant l’arrêt des championnats amateurs, l’équipe féminine sous pavillon de l’USGTH, occupait la 5e place de la D1.