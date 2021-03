Le bout du tunnel pour le réaménagement de la place de Basècles: près de 700 000€ de subsides

Le projet définitif du réaménagement de la place de Basècles se concrétise enfin. La Commune de Belœil a en effet annoncé ce mercredi qu’elle bénéficiera d’un subside de 692 479,82€ accordé par la Wallonie.

Pour rappel, ce dossier, inscrit dans le Plan communal de développement rural, a pour objectif de réhabiliter le centre de Basècles en y incluant la place, le parking du site de la Porte-à-Camp (près des infrastructures sportives) ainsi que la liaison piétonne faisant la jonction entre les deux lieux, pour laquelle des travaux avaient déjà été réalisés.

À terme, ce nouveau «cœur de village» permettra notamment d’accueillir sur l’îlot central de la place le marché hebdomadaire et les activités festives de la vie locale. En coulisses, on s’affaire aux préparatifs du futur chantier en mettant un point d’honneur au respect du calendrier des travaux et à l’accès de la population à l’ensemble des services publics se trouvant dans la zone.