Coupe d’Afrique des Nations: cas de Covid-19 contestés, Sierra Leone-Bénin reporté sine die

Mauritanie, Éthiopie, Guinée Bissau et Cap Vert s’ajoutent aux qualifiés

Mauritanie, Éthiopie, Guinée Bissau et Cap Vert se sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce mardi et il ne reste plus à prendre qu’un ticket, que la Sierra Leone et le Bénin n’ont pu se disputer en raison d’un imbroglio mâtiné de Covid.

Six «Écureuils» du Bénin ont été testés positifs à leur arrivée à Freetown, dont les meilleurs éléments Steve Mounié et Jodel Dossou, et ne pouvaient pas participer au match décisif.

La colère de la délégation béninoise et le doute sur la contamination des joueurs ont entraîné de longues discussions. Finalement la rencontre n’a pas eu lieu et a été reportée. La Sierra Leone doit battre le Bénin pour se qualifier.

Dans les autres rencontres, la Guinée Bissau a largement dominé le Congo (3-0) pour décrocher sa place au Cameroun.

La Mauritanie de Corentin Martins s’est imposée en Centrafrique (1-0) et passe aux dépens du Burundi, battu de toutes façons au Maroc (1-0).

L’Éthiopie, bien que battue en Côte d’Ivoire (3-1), a conservé un point d’avance sur Madagascar. Les «Bareas» (zébus) malgaches ont raté le coche en étant incapables de battre le Niger (0-0), pourtant déjà éliminé.

Enfin le Cap-Vert a assuré sa place en gagnant au Mozambique (1-0).

L’édition 2021 de la CAN a été reportée à l’année prochaine au Cameroun (15 janvier-28 février 2022).