Rachat de bpost banque par BNP Paribas Fortis: «Pour le PS, c’est non»

Jean-Marc Delizée exprime des inquiétudes, notamment sur la qualité des services bancaires fournis aux clients les plus précarisés. BELGA

Le PS ne veut pas de la cession de la totalité de bpost banque à BNP Paribas Fortis, fait savoir le député fédéral Jean-Marc Delizée. Il fera part de ses inquiétudes au nouveau patron (ad interim) de bpost, entendu ce mercredi par la Chambre.

L’annonce avait été faite avant Noël. BNP Paribas Fortis et bpost concluaient une lettre d’intention non contraignante permettant à BNP Paribas de reprendre 50% de participation supplémentaire de bpost banque. Et, en reprenant ainsi les parts de bpost, entreprise publique autonome, de devenir actionnaire à 100% de ce que l’on appelait autrefois «la Banque de la Poste».

BNP Paribas Fortis et bpost se donnaient un trimestre pour aboutir. Un accord serait imminent. «Nous sommes le 31 mars, c’est la fin du trimestre, mais nous avons encore très peu d’informations», constate le député fédéral Jean-Marc Delizée (PS), qui exprime des inquiétudes quant à cette cession, laquelle implique une sortie de bpost banque du giron public. Et les promesses des deux sociétés, à savoir un partenariat commercial de 7 ans et une série de garanties sur les services aux clients, n’apaisent pas l’élu socialiste.

Le nouveau patron de bpost entendu par les députés

Le nouveau CEO de bpost, Dirk Tirez, installé à la suite du licenciement récent de Jean-Paul Van Avermaet, est justement entendu ce mercredi par la commission des Entreprises publiques de la Chambre. Il sera précisément cuisiné sur le sort réservé à bpost banque et Jean-Marc Delizée ne manquera pas de lui faire part de ses inquiétudes.

«Nous ne sommes pas favorables à cette cession des parts de l’État à BNP Paribas Fortis», explique Jean-Marc Delizée. Le PS ne veut pas entendre parler du projet actuellement sur la table, donc.

Il y a aujourd’hui une banque 100% publique qui est Belfius…

Selon le député fédéral, d’autres pistes pourraient être explorées pour permettre d’éviter cette sortie du giron public. «Il y a aujourd’hui une banque 100% publique qui est Belfius. Pourquoi ne pas en faire un partenaire privilégié?», s’interroge le député. «Il y a États aussi, éventuellement…»

Dans l’état actuel des choses, le PS exprime une série de préoccupations sur le devenir des services fournis par bpost banque. «Une première inquiétude, c’est la question du maintien des services bancaires pour les citoyens», explique Jean-Marc Delizée. «Il faut se rendre compte que pour de nombreuses personnes, bpost banque est encore un dernier rempart pour pouvoir bénéficier de services bancaires abordables.»

Pour de nombreuses personnes, bpost banque est encore un dernier rempart.

La politique tarifaire future constitue donc un autre point d’interrogation. «Comment éviter que les clients plus précaires se voient exclus par BNP Paribas Fortis ou se voient imposer des tarifs qui les feront quitter la banque?», interroge-t-on au PS.

Pour Jean-Marc Delizée, des garanties doivent aussi être apportées sur le long terme pour un maintien du réseau d’agences sur l’ensemble du territoire et l’emploi au sein de bpost banque.