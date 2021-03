Roberto Martinez favorable à une liste de plus de 23 joueurs pour l’Euro: «On en a discuté avec d’autres sélectionneurs»

Le sélectionneur des Diables rouges aimerait pouvoir compter sur 27 joueurs durant le tournoi, en cas de problème lié au Covid-19.

Il n’a pas été uniquement question de la facile victoire des Diables rouges sur la Biélorussie, ce mardi soir, en conférence de presse d’après match. Forcément, Roberto Martinez a aussi été interrogé sur l’Euro et, surtout, la fameuse liste des 23 noms qu’il devra remettre le 1er juin à l’UEFA. Toujours enclin à sélectionner beaucoup de joueurs, plus de trente, même parfois, il a avancé une idée qui fait son chemin, selon ses dires: disposer de 27 joueurs pour ce championnat d’Europe.

Que dira l’UEFA?

«Je ne sais pas si l’idée a déjà été déposée sur la table à l’UEFA, mais nous en avons parlé entre sélectionneurs, notamment avec ceux de l’Angleterre (Gareth Southgate) et de l’Italie (Roberto Mancini) et d’autres. Tout le monde a réagi positivement à l’idée de pouvoir s’ajuster aux changements fait ces 2 dernières années dû à l’attaque pandémique. Avoir cinq remplaçants durant un match (NDLR: au lieu de trois avant) était une bonne chose à faire. Maintenant, je trouve qu’avoir un joueur supplémentaire par ligne de jeu (dans le groupe sélectionné) serait le pas suivant dans cette direction. Ce serait une bonne chose pour l’Euro. Cela permettrait de couvrir les incertitudes liées à la situation de la pandémie.» Reste à voir la réponse de l’UEFA, à un peu plus de deux mois de l’événement… et des clubs, pas toujours enclin à libérer de nombreux joueurs.