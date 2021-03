Qualifications du Mondial 2022: le Portugal souffre, la Russie s’incline, les Pays-Bas se promènent

La Russie, le premier adversaire de la Belgique à l’Euro (12 juin), s’est inclinée 2-1 en Slovaquie dans le groupe H.

À Trnava, Milan Skriniar (38e, 1-0) et Robert Mak (74e, 2-1) ont signé le succès de la Slovaquie sur la Russie, qui avait égalisé par Mario Fernandes (71e, 1-1).

Les Russes sont dépassés au classement par les Croates, vainqueurs de Malte 3-0. Les deux équipes comptent 6 points, un de plus que la Slovaquie (3e) et deux sur Chypre (4e), qui a battu la Slovénie (1-0).

En s’imposant 1-3 au Luxembourg, le Portugal a rejoint la Serbie, victorieuse 1-2 en Azerbaïdjan, en tête du Groupe A (7 points). Les Lusitaniens ont mis du temps à rentrer dans le match et les Grands Ducaux avaient 61% de possession de ballon à la 21e minute. Alors que les Portugais commençaient à mieux construire, les Lions rouges ont ouvert la marque par Gerson Rodrigues, qui a repris de la tête un centre du joueur de Waasland-Beveren Danel Sinani (30e,1-0). La Seleçao a alors mitraillé Anthony Moris. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise a fini par s’incliner sur un coup de tête de Diogo Jota (45e+2, 1-1).

À la reprise, Cristiano Ronaldo a mis son premier but dans ces qualifications (51e, 1-2) et Joao Palhinha (80e,1-3) assuré face à des Luxembourgeois, qui ont terminé à dix à la suite de l’exclusion de Maxime Chanot (87e). Sinani a été remplacé dans la foulée et le Standardman Laurent Jans a joué tout le match. Le Luxembourg (3 points) est 3e alors que l’Irlande du Nord et l’Azerbaïdjan (2 défaites) sont derniers.

Dans le groupe G, la Turquie a partagé l’enjeu face à la Lettonie (3-3). Kenan Karaman (2e, 1-0) et Hakan Calhanoglu (33e, 2-0) avaient pourtant lancé les Turcs mais Roberts Savalnieks (35e, 2-1) les a surpris. Burak Yilmaz sur penalty (52e, 3-1) a redonné de la marge aux visités mais Roberts Uldrikis (58e, 3-2) et Davis Ikaunieks (79e, 3-3) ont arraché le premier point des Lettons.

La Turquie (7 points) reste première devant les Pays-Bas (6 points), qui se sont promenés à Gibraltar (0-7). Les Néerlandais ont dû patienter pour ouvrir la marque par Steven Berghuis (42e, 0-1) mais Luuk de Jong (55e), Memphis Depay (61e), Georgino Wijnaldum (62e) et Donyell Malen (64e) ont effectué un tir groupé tandis que Donny van de Beek (85e) et Depay (88e) ont complété le service.

Quant à la Norvège elle s’est imposée 0-1 au Monténégro grâce à un but d’Alexander Sorloth (35e, 0-1)