Praet a répondu présent: les bulletins des Diables rouges

Victoire facile des Diables rouges face à la Biélorussie, avec huit buts inscrits. Voici les bulletins.

Mignolet 6

Un match où il aura plus donné de la voix et dirigé ses équipiers (mention spéciale à «Michyyyy»), que vu le ballon. Il a tout de même eu très peur sur une action mal gérée par sa défense, avec un tir de Kendysh qui passait finalement à quelques centimètres de son poteau (54e). Et il est bien présent sur un centre tir (63e), même s’il y avait hors-jeu.

Alderweireld 6

Jamais mis en danger par les avants adverses, c’est lui qui a touché le plus de ballon parmi les défenseurs. Il a multiplié les passes et a souvent allongé pour écarter le jeu, comme il sait le faire, même s’il en a loupé quelques-unes. Il a terminé le match avec le brassard quand Vertonghen est sorti… et s’est permis une frappe du gauche, à côté.

Denayer 6

À nouveau titulaire au centre de la défense à trois, il n’a pas eu beaucoup de mal à contenir Lisakovich, l’attaquant du Lokomotiv Moscou et s’est permis des montées balle au pied. Remplacé par Boyata 5,5 à la pause, qui a été mis en difficulté sur la grosse action biélorusse qui effleure le poteau (54e).

Vertonghen 6

Roberto Martinez n’a pas hésité à faire enchaîner un troisième match en sept jours à l’Anversois, même s’il fêtera ses 34 ans le mois prochain. Pour sa 126e en Diable, il a assuré le boulot, sans plus. Remplacé à la 65e par Dendoncker (nc) qui a donc eu droit à un match en défense centrale en sélection pour la première fois depuis le Mondial 2018.

Meunier 7

Son début de match n’était pas optimal, mais il a bien grandi au fil de la rencontre et a fini fort. Sa qualité de centre reste un atout indéniable, comme sur les buts de Vanaken (2-0) et Benteke (6-0), où il vise juste. Cela lui fait trois passes décisives en deux matchs!

Praet 8

Il commence son match avec un très bon centre pour Batshuayi, qui ne conclut pas, mais il a droit à sa passe décisive en fin de première période, quand il lance avec précision Doku, sur le 4-0. Il s’est montré disponible et tranquille pour le reste, en jouant un peu plus haut que Vanaken et a marqué le 5-0 d’un beau tir lointain. Remplacé par Tielemans (nc).

Vanaken 7

Il n’apporte pas assez en Diables? Il a transformé une de ses premières incursions dans le rectangle par un but (18e)… et même cru en marquer un deuxième, mais non validé, car le ballon n’avait peut-être pas franchi la ligne. Il l’a finalement fait d’un tir de loin où Gutor est très passif. En l’absence de «6», il devait être vigilant à l’équilibre de l’équipe lors des rares incursions biélorusses.

T. Hazard 6

Un des joueurs les plus discrets de la rencontre, sans aucun geste décisif, au final, ce qui est une petite déception. Disponible sur son côté gauche pour écarter le jeu, il a laissé beaucoup d’espace offensif à Doku. Mais il était concentré sur le travail défensif, comme lorsqu’on l’a vu aussi sortir un ballon du rectangle sur un coup franc biélorusse (24e).

Trossard 8

À deux doigts de marquer sur une passe en profondeur de Batshuayi (27e), il fait mouche un peu plus tard, d’une frappe lointaine nette dans le coin opposé. A failli avoir une deuxième passe décisive en servant bien Benteke (74e)… puis a joué de vitesse et coup de rein pour Il a confirmé sa bonne forme du moment en Angleterre et a montré hier pourquoi il devrait bien aller à l’Euro.

Doku 8

Le dynamiteur. Il n’a pas traîné pour entrer dans son 5e match en Diables de sa carrière, déjà. Sur son côté gauche, il a provoqué, dribblé, centré et marqué, en faisant parler son accélération sur le 4-0 (42e). Il a aussi su revenir défendre, comme lorsqu’il reprend le ballon à Ebong dans son camp (38e). Un peu moins en vue en seconde période, mais sa première période était de haut vol. Remplacé par Januzaj (nc).

Batshuayi 6,5

Il n’a pas été juste sur sa première occasion, un centre de Praet (5e), mais il a brillamment converti la seconde, sur un bel assist de Doku (14e). Il s’est parfois compliqué la vie en dribblant plutôt que de passer simplement. Remplacé par Benteke (nc) peu après l’heure de jeu. Il n’a pas raté un centre bien ajusté de Meunier sur le 6-0 pour son premier but chez les Diables depuis novembre 2019.