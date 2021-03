James offre le succès aux Gallois face à la République tchèque

Les Gallois se sont imposés 1-0 grâce à un but tardif du joueur de Manchester United

Arbitre: Ovidiu Hategan (Rou)

Carte rouge: Schick (48e), Roberts (76e, 2 j.)

Cartes jaunes: Roberts, Williams, Jankto

Buts: James (1-0, 81e)

PAYS DE GALLES: Ward, Mepham (56e Moore), Rodon, Lawrence, Roberts, Morrell, Ampadu, Williams (76e Wilson), James, Wilson, Bale

RÉP. TCHÈQUE: Vaclik, Coufal, Celustka, Kudela, Boril, Holes (56e Krmencik), Soucek, Provod, Darida, Jankto, Schick.

Le renvoi de Robson-Kanu, Matondo et Roberts quelques heures avant le match pour avoir enfreint les règles sanitaires n’a pas perturbé le groupe gallois qui s’est imposé hier soir face aux Tchèques.

C’est James qui a inscrit l’unique but, alors que les deux équipes évoluaient à dix après les exclusions de Schick et Roberts. Le Red Devil a placé un coup de tête victorieux après un bel effort de Bale, lequel s’était déjà créé deux belles occasions (30e et 61e).