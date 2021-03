VIDÉO | De gros projets d’entretien de voiries à Vaux-sur-Sûre

La Commune de Vaux-sur-Sûre a proposé de gros projets d’entretien de voiries pour l’année à venir (2021- 2022).

Le projet PIC prévoit notamment la réfection du parking de football à Vaux, la liaison Vaux-sur-Sûre – Lescheret à Rosières, la rue de l’Église à Sibret, de la ferme Bihain vers la place Irzyk et le chemin Pierre à Chaumont, la liaison Salvacourt – Assenois, la création de trottoir à Bercheux (N85) et à Cobreville (N848) et la rénovation des trottoirs à Morhet. 125 000 euros sont également programmés sur fonds propres pour la pose de filets d’eau, le remplacement d’hydrocarboné ou encore deux chemins agricoles (à Bercheux et Villeroux).

D’autres projets avaient déjà été votés et seront mis en route cette année: aménagement sécurité à Juseret et Sibret, réfections de voiries à Assenois, Remoiville, Grandru, de Cobreville à Nives, à Vaux (ruelle Lozet, rue du Tombois et des Tombelles), liaison Remichampagne-terrain de foot, la route Muschang à Poisson-Moulin et à Lescheret. Enfin, le pré-RAVeL Assenois-Hompré sera aménagé (197 000 euros) de même que le point d’arrêt à Remience (166 000 euros). Un beau lifting pour les voiries communales.