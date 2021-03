La manifestation «pour les droits de tous» non autorisée à Mons

Manifestation interdite: une première depuis le début de la crise

Il est peu courant pour les autorités montoises d’interdire une manifestation. «Les autorités montoises sont généralement très souples quant à l’organisation de manifestations. Celles-ci ont d’ailleurs été nombreuses ces dernières semaines, rappelle la Ville.»

Les acteurs de l’Horeca et de la culture ont effectivement eu l’occasion de manifester leur mécontentement et leur désarroi à plusieurs reprises ces dernières semaines. Cette manifestation est la première à être interdite depuis le début de la pandémie. À cause aussi du fait que les organisatrices n’encouragent pas vraiment au respect des mesures sanitaires telles que le port du masque?