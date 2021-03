DIRECT | Mignolet, Praet, Vanaken, Trossard, Doku et Batshuayi titulaires: suivez Belgique-Biélorussie

Comme annoncé, Roberto Martinez a injecté du sang neuf dans son onze de base pour affronter la Biélorussie mardi à Louvain (20h45) lors de la 3e journée des qualifications au Mondial 2022. Suivez Belgique-Biélorussie en direct commenté grâce à notre module de live.

L’entraîneur des Diables Rouges a tenu parole en titularisant Simon Mignolet, Dennis Praet, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jérémy Doku et Michy Batshuayi, habituels réservistes.

Lundi, le Catalan avait avancé que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui ont joué l’intégralité des duels contre le pays de Galles (3-1) et la République tchèque (1-1), seraient impliqués pour ce premier duel de l’histoire entre Belges et Biélorusses. Les deux joueurs prendront place sur le banc.

Dries Mertens, sorti en début de seconde mi-temps à Prague en raison d’un coup à l’épaule, est lui aussi remplaçant. Quant à Yannick Carrasco, qui avait fait l’impasse sur le déplacement en République tchèque dans l’espoir de pouvoir jouer ce mardi soir, n’est pas sur la feuille de match.