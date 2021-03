Les espoirs belges battus en amical par Westerlo

Les espoirs belges ont perdu le match amical contre Westerlo, 3-1, ce mardi.

Après l’ouverture du score par Luca Oyen (36e), le club de 1B s’est montré plus fort et a renversé la situation en sa faveur par Atabey Cicek (53e), Kyan Vaesen (85e) et Baris Alici (88e). Vendredi, les U21 s’étaient imposés 0-3 contre le Standard.

Alors que la phase de groupe du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en Hongrie et en Slovénie bat son plein, les Diablotins ont effectué un stage préparatoire avec des matches contre le Standard et Westerlo. Malgré deux victoires contre le favori du groupe, l’Allemagne, les Diablotins n’ont pas réussi à se qualifier pour l’Euro l’automne dernier.

Avec un groupe entièrement renouvelé, seuls les défenseurs Marco Kana et Arthur Theate, le milieu Aster Vranckx et l’attaquant Loïs Openda sont restés, les jeunes se concentrent désormais sur la qualification pour le prochain Euro U21, en 2023 en Géorgie et en Roumanie (9 juin-2 juillet 2023). La Belgique est versée dans le groupe 9 avec le Danemark, la Turquie, l’Écosse et le Kazakhstan. Seize équipes joueront le tour final. Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifient directement pour la phase finale. Les huit autres deuxièmes joueront des barrages. La Roumanie et la Géorgie, en tant qu’organisateurs, sont qualifiées d’office.

Les U23 belges joueront leur premier match de qualification le 3 juin au Kazakhstan.