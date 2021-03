Un des jeunes responsables de la mort de Priscilla Sergeant poursuivi pour vol et recel

A., un des mineurs d’âge impliqué dans la mort de Priscilla Sergeant en 2012, a une nouvelle fois comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, cette fois-ci pour cambriolage et recel.

Le jeune homme, âgé aujourd’hui de 24 ans, qui a reçu une réprimande en juillet 2019 pour son rôle dans la mort de l’adolescente de 14 ans, a déjà écopé de 8 condamnations pénales dont 6 pour faits de violence. Il comparaîtra d’ailleurs pour d’autres faits au mois d’avril.

L’intéressé aurait, selon le parquet de Hal-Vilvorde, dérobé du matériel dans un garage de Leeuw-Saint-Pierre au début du mois de juin 2019. Non seulement, le jeune homme a laissé une marque de chaussure sur une voiture mais la police a également retrouvé ses empreintes digitales. De plus, des spoilers d’une valeur de 4.000 euros qui avaient été précédemment volés ont été trouvés sur sa voiture et la police a trouvé un kart chez lui qui provenait d’un autre vol.

«Nous soupçonnons que A. a également volé ces objets, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pour cela», a déclaré le parquet. «Il est certain qu’il avait ces objets volés en sa possession.»

Le parquet a requis une peine de 15 mois de prison. Selon l’avocat de A., le vol n’est pas contesté mais son client ne s’est pas rendu coupable de recel.

«Il avait acheté aussi bien le spoiler que le kart sans savoir qu’ils avaient été volés», a expliqué Me Kenis. «Le parquet ne peut démontrer en aucune manière qu’il était au courant.»

La défense a également souligné que A. avait été condamné à 27 mois de prison en novembre pour des faits survenus au cours de la même période et a demandé que cette peine s’applique également au vol de matériel.

Jugement le 27 avril.