Le taux de positivité au coronavirus reste élevé en Hainaut

En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, le Hainaut reste, avec la province de Namur, une des provinces avec un taux de positivité élevé et un niveau de testing bas concernant la pandémie de coronavirus.

En marge du dévoilementdes chiffres socioéconomiques statistiques relatifs à la province de Hainaut pour l’année 2020, les instances provinciales du Hainaut ont fait le point sur la situation épidémiologique actuelle.

Du 8 au 21 mars 2021, le nombre de cas de contamination a augmenté. Le nombre de tests est, lui, passé de 31 728 au cours de la semaine du 8/03 au 14/03 à 41 126 du 15 au 21/03. Dans le même temps, le taux de positivité s’est fixé à 9,9 depuis ces deux dernières semaines.

«C’est donc une augmentation progressive de la présence du virus dans la population hennuyère», ont commenté les instances provinciales. «Le Hainaut reste avec la province de Namur, une des provinces avec un taux de positivité élevé et un niveau de testing bas.»

À l’heure actuelle, parmi les personnes porteuses du virus, on observe en Hainaut une surreprésentation des cas chez les personnes de 10 à 49 ans, avec une surreprésentation encore plus marquée pour les 10-19 ans. La part des personnes âgées a fortement diminué, ce qui indique un effet de la vaccination dans les maisons de repos. La mortalité liée au Covid-19 a fortement diminué dans cette population.

L’infection galope à Chimay

On observe, par ailleurs, de nombreuses fluctuations des incidences sur la carte du Hainaut, avec toutefois une tendance globale à la hausse. Trente communes hennuyères ont dépassé les 500 contaminations détectées pour 100 000 habitants en 14 jours, dont certaines dépassent le seuil de 1 000 contaminations.

Chimay a l’incidence la plus élevée de la province (1 295). Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont et de Fontaine-l’Évêque dépassent également le seuil de 1000. La semaine dernière, le taux d’incidence était également fort élevé dans la région du Centre, la botte du Hainaut et le Borinage.

Les chiffres des hospitalisations, qui avaient fortement diminué en novembre, plus lentement en décembre et janvier, se sont remis à croitre depuis la mi-février avant de s’envoler en mars.

Au plus fort de la première vague de l’épidémie, on a recensé en Hainaut jusqu’à 764 patients hospitalisés (11 avril 2020) et 1 408 au plus fort de la deuxième vague (4 novembre 2020). Au 25 mars 2021, les hôpitaux de la province comptabilisaient 433 patients hospitalisés dont 107 en unités de soins intensifs et 70 personnes sous respirateur.