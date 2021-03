5 programmes familiaux (Netflix, Disney +, etc.) à découvrir pendant les vacances de Pâques

Trois films (d’animation) et deux séries au programme de la sélection «famille» de ce jeudi 31 mars. -

Une «brèche», des dents qui disparaissent, le royaume de Kumandra, des patins (à glace, mauvais esprits), une plage et une pénurie d’eau: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans la sélection streaming «spéciale famille» du mercredi 31 mars. Vous avec les vacances de Pâques pour tout regarder. Interro à la rentrée, bande de cancres.

1 Les irréguliers de Baker Street

Netflix Série de Tom Bidwell. Avec McKell David, Thaddea Graham et Jojo Macari (8 épisodes de 49 à 58 minutes).

Ce que ça raconte

Quelques gamins des rues doivent aider Sherlock Holmes et (surtout) le «Docteur» Watson à empêcher la «brèche» de répandre dans notre monde de vilaines et effrayantes créatures.

Ce qu’on en pense

Une drôle de déclinaison de la légende de Sherlock Holmes, relégué à un rôle secondaire au profit d’une intrigue globale qui lorgne davantage, niveau atmosphère, du côté de Stranger Things que des romans de Conan Doyle.

2 Raya et le dernier dragon

Disney + Film d’animation de Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs et John Ripa. Avec les voix françaises d’Émilie Rault, Géraldine Nakache, Frédéric Chau et Anggun. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Dans un monde où des esprits maléfiques changent les êtres humains en pierre, Raya, une jeune guerrière, cherche le dernier dragon. Le seul à pouvoir sauver le monde et rétablir l’harmonie entre les peuples.

Ce qu’on en pense

Un récit initiatique débordant de couleurs, sur la collaboration et la confiance en l’autre. L’animation des créatures magiques est évidemment époustouflante et on a envie de prendre tout le monde dans ses bras après. C’est du Disney, quoi.

3 Josep

VOD (Proximus, Voo, Sooner,… ) Film d’animation/drame d’Aurel. Avec les voix de Valérie Lemercier, David Marsais et Sergi Lopez. Durée: 1 h 14.

Ce que ça raconte

En 1939, le dessinateur Josep Bartoli décide de fuir l’Espagne franquiste. Arrivé en France, il se retrouve enfermé dans un camp où la misère fait rage. C’est alors qu’il se lie d’amitié avec un gendarme qui lui offre une feuille et un papier.

Ce qu’on en pense

Pour son premier long-métrage, le dessinateur Aurel nous livre un récit aussi puissant que nécessaire grâce à des dessins inspirés, mais déconseillé aux tout-petits.

4 Les petits champions

Disney + Série de Steven Brill. Avec Brady Noon, Lauren Graham et Emilio Estevez (10 épisodes de 45 minutes).

Ce que ça raconte

Mis à la porte de son équipe de hockey, un gamin décide, avec l’aide de sa mère, de fonder sa propre team. Même s’il doit pour cela recruter une bande de bras cassés.

Ce qu’on en pense

Suite des films éponymes des années 90, qui prône des valeurs d’entraide et le côté fun du sport avant la compète. Un cliché de série familiale, sympathique, faut avouer.

5 Le cristal magique

Netflix Film d’animation de Nina Wels, Regina Welker & Mimi Maynard. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Un ours vole un cristal (magique, donc), et toute la forêt est asséchée. Une hérissonne et un écureuil se portent volontaires pour le récupérer.

Ce qu’on en pense

Une histoire d’amitié convenue, bien sûr, mais avec une vraie réflexion écologique et climatique. Pas mal du tout.

