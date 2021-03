Internet + TV: voici les 3 meilleurs abonnements

En Belgique, quatre opérateurs commercialisent des formules qui combinent exclusivement Internet et la TV digitale. Rasulov – stock.adobe.com

Proximus, Orange, Telenet et VOO se déchirent sur le front des abonnements qui marient Internet à la maison et TV digitale.

Combiner uniquement Internet et la TV au sein d’un pack permet de gérer en toute flexibilité et en toute indépendance son abonnement mobile. C’est également la formule idéale pour celui qui bénéficie d’une carte SIM via son boulot.

Dans un monde où le cumul des services (Internet, TV, mobile, fixe) est la norme, quatre opérateurs proposent le seul duo composé de la TV digitale et d’Internet à la maison:

– Proximus

– Orange

– Telenet

– VOO

VOO commercialise également des duos sous le nom Zuny, Telenet sous celui de Tadaam. Zuny est censé s’adresser aux jeunes, Tadaam à ceux qui recherchent la souplesse, via son modem qui récupère le signal 3G/4G.

Dans ces conditions, quels sont les meilleurs abonnements? Sur base du tableau comparatif disponible ci-dessous, nous vous conseillons les 3 meilleurs «abos» sur base de 3 critères:

– Le plus équilibré

– Le plus audacieux

– Le plus nomade

Le plus équilibré

La formule la plus équilibrée se doit de marier vitesse standard, volume illimité et sélection généreuse de chaînes. À ce petit jeu, Orange, VOO et Proximus se tiennent dans un mouchoir de poche.

Du strict point de vue tarifaire, Orange se détache et tire son épingle du jeu avec son abonnement Home Internet + TV. Au menu contre 55€ par mois: Internet à 100 Mbps (mégabits par seconde), le volume illimité, jusqu’à 70 chaînes.

Au bout d’un an, le client économise 17,64€ par rapport à l’abonnement similaire chez VOO, 59,98€ par rapport à celui de Proximus.

Le plus audacieux

L’opérateur wallon Voo tente un pari osé avec Zuny. En ligne de mire: une vitesse récemment doublée (200 Mbps au lieu de 100 Mbps), une sélection réduite de chaînes (17) et un bouquet de séries.

Si disposer d’une sélection basique de chaînes ne vous indispose pas, Zuny est une option séduisante pour celui qui recherche une connexion rapide et illimitée.

Voici la liste des 17 canaux: La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, AB3, AB Explore, France 2, TMC, C8, SyFy, WB TV, Comedy Central, Vice TV, Toonami.

Le plus nomade

La force du service Tadaam (Telenet) est aussi sa faiblesse. Son modem récupère le signal 3G/4G du réseau Base pour le transformer en réseau WiFi auquel se connecte également le boîtier TV. Si la réception mobile est insuffisante, Internet et la TV seront capricieux.

Ce matériel se transporte aisément d’une habitation à une autre. C’est la spécificité qui le rend unique. Le modem et le boîtier TV ont juste besoin chacun d’une prise électrique.