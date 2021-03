Coronavirus: la Belgique reçoit une 3e tranche de plus de 2 milliards pour le chômage temporaire

Covid-19: une nouvelle tranche de prêts a été accordée par la Commission européenne à la Belgique, dans le cadre du financement de ses régimes de chômage temporaire.

La Commission européenne a débloqué une troisième tranche de 2,2 milliards d’euros de prêts à la Belgique pour le financement de ses régimes de chômage temporaire pendant la crise du coronavirus, a-t-elle annoncé ce mardi.

Le pays avait déjà reçu deux premières tranches de 2 milliards d’euros, au fur et à mesure des émissions d’obligations sociales au titre de l’instrument SURE de l’UE, «qui a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs», souligne l’exécutif européen dans un communiqué.

La Belgique devrait encore recevoir 394 millions dans les prochaines semaines. Au final, 7,8 milliards de prêts lui ont été promis.

Au total, 17 États membres de l’UE ont déjà reçu pour 75,5 milliards d’euros de prêts à taux avantageux via SURE. Une vingtaine de milliards d’euros seront encore attribués, ce qui laissera encore une marge pour atteindre le maximum de 100 milliards d’euros que peut atteindre cet instrument.

La Commission doit aussi lancer d’autres types d’emprunts, dans le cadre cette fois de Next Generation EU, l’instrument de relance post-Covid de 750 milliards d’euros, afin de contribuer à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente.