Le quart de finale de C1 entre Porto et Chelsea se jouera à Séville

Les deux matches sont programmés les 7 et 13 avril.

Les deux rencontres du quart de finale (aller et retour) de Ligue des Champions de football entre le FC Porto et Chelsea se joueront à Séville en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19 entre le Portugal et le Royaume-Uni, ont annoncé mardi l’UEFA et le club portugais.

«L’UEFA a confirmé que les deux matches de quart de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea seront joués au stade Rámon Sánchez-Pizjuán de Séville», a précisé l’équipe portugaise dans un communiqué sur son site officiel.