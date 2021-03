Encore un accident sur l’E42 dans les travaux à Courcelles

Les semaines se suivent et se ressemblent. Un grave accident s’est encore produit, ce mardi matin, à hauteur des travaux sur l’E42.

En l’espace de deux semaines, deux accidents d’une extrême gravité se sont produits à hauteur des travaux sur l’E42 à Courcelles, dans le sens Namur vers Mons. Ce mardi matin, un nouvel accident s’est ajouté à la liste, peu avant 9h.

Pour une raison indéterminée, un conducteur né en 1959 a percuté l’arrière d’un semi-remorque. Les pompiers de Jumet ont été requis sur place pour désincarcérer le conducteur, coincé dans son véhicule. La désincarcération a duré environ une heure. Une ambulance et un SMUR ont pris en charge le conducteur afin de le transporter en milieu hospitalier. «Lors de la désincarcération, il était conscient. Une fois qu’il a été dégagé, son état de santé s’est dégradé et il a été intubé et ventilé. Il était encore vivant lors de son transfert», signalent les pompiers.

Le dépanneur SD s’est chargé d’évacuer le véhicule accidenté.