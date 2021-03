Le pic de la 3 ème vague fin de cette semaine ?

La diminution constatée dans les contaminations peut-elle nous indiquer la fin du pic de la 3 ème vague ?

Si on constate une diminution dans l’augmentation des nouveaux cas, on ne peut encore dire qu’on approche de la fin du pic de la 3 ème vague explique ce mardi le porte-parole interfédéral. Yves Van Laethem affirme plutôt que l’on devrait aboutir à un plateau qui pourrait conduire «soit à une pente, soit à un long plateau ou soit encore à une augmentation des cas.»

+ LIRE AUSSI| Nouvelle phase de vaccination: un site internet pour savoir si vous êtes sur la liste prioritaire

«Tout dépendra de la manière dont nous allons tous réagir. Et tout dépendra donc si nous nous donnons le coup de reins nécessaire pour que ce plateau que nous espérons atteindre aille par la suite vers le bas. Non seulement dans le nombre de transmissions mais dans les jours ou semaines qui suivront dans le nombre d’admissions à l’hôpital. Et tout spécialement d’admissions au niveau des soins intensifs.»

Mais l’arrivée du printemps réchauffe quand même un peu l’optimisme. Le beau temps aidera-t-il à lutter contre le virus?

«On a rarement autant attendu le printemps que cette année car nous avions déjà eu de bons signes l’année dernière sur le fait que les conditions météo plus favorables, nous permettent de vivre plus à l’extérieur et d’obtenir ainsi pendant plus longtemps et de manière plus systématique une diminution des transmissions entre individus».

Mais attention à la distance de sécurité aussi lorsque vous êtes en extérieur rappelle le porte-parole. «Mais oui, ceci (ndlr: la météo printanière) est un élément supplémentaire dans notre lutte contre le virus qui s’ajoute à l’augmentation de la vaccination.»