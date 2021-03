Styven Cumero condamné à 25 ans de prison

Styven Cumero a été condamné mardi par la cour d’assises de Namur à 25 ans de réclusion pour le meurtre de Jeanette Katzenberg, une prostituée de 37 ans, à Floreffe en 2015, ainsi que pour les autres agressions à caractère sexuel sur trois autres femmes pour lesquelles il a été reconnu coupable. Ce verdict met fin à sept jours de procès.

Pour rendre ce verdict, la cour retient notamment l’extrême gravité des faits et leur multiplicité ainsi que les conséquences dramatiques que ceux-ci ont entraînées et qui ont débouché sur la mort de Jeanette Katzenberg, plongeant ses proches dans le désespoir et le désarroi.

Les jurés tiennent aussi compte de l’atteinte portée à l’intégrité physique et psychique des autres victimes, Jamila B., Véronique G. et Lorie D., ainsi que du risque de récidive dans le chef du jeune homme de 29 ans.

Ils retiennent également le désinvestissement des parents biologiques lors du début de vie de Styven Cumero. C’était une des circonstances atténuantes qui avaient été plaidées par la défense.

«Monsieur Cumero, il est temps de réfléchir à votre comportement, lui a adressé la présidente, Annick Jackers. Vous devez mettre tout en place pour reprendre votre vie en main» .

Il n’aura fallu que deux heures au jury pour déterminer la peine à infliger au coupable. Lundi, huit heures avaient été nécessaires pour déterminer la culpabilité de l’accusé.

L’avocat général avait requis un peu plus tôt mardi 30 ans de réclusion à l’encontre de Styven Cumero.

