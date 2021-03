Coupe de Belgique 2021-2022: les dates des cinq premiers tours sont connues

Crise ou pas, les instances doivent avancer et préparer la prochaine saison. C’est notamment le cas pour la Coupe de Belgique.

Le contexte et le climat sont difficiles, mais les décideurs du football belge n’ont d’autre choix que d’aller de l’avant.

Le calendrier de la saison 2021-2022 est donc en cours de préparation.

Ce mardi matin, Voetbal Vlaaderen (l’équivalent de l’ACFF, mais au nord du pays) a communiqué plusieurs dates de reprise pour les compétitions 2021-2022.

On y apprend que les cinq premiers tours de la Coupe de Belgique ont d’ores et déjà été fixés, ce qui a été confirmé à nos confrères de Sudpresse.

Calendrier Coupe de Belgique 2021-2022:

– 1er tour les 31 juillet et 1er août

– 2e tour: les 7 et 8 août

– 3e tour: les 14 et 15 août

– 4e tour: les 21 et 22 août

– 5e tour: 28 et 29 août

Si Voetbal Vlaanderen a également communiqué la date de reprise pour les équipes actives en provinciales néerlandophones (4 et 5 septembre pour la première journée) et en Nationale 1 (11 et 12 septembre), on se montre plus prudent du côté de l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), où rien ne devrait être décidé avant fin avril. L’idée étant de voir comment la situation sanitaire évolue, histoire de ne pas publier un calendrier qui pourrait rapidement devenir obsolète…