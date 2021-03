En bande, ils violent 2 mineures dans un hôtel de Schaerbeek

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé les mandats d’arrêt de quatre jeunes hommes interpellés le 25 mars. Ils sont inculpés de viol en bande sur mineures.

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé mardi les mandats d’arrêt de quatre jeunes hommes interpellés le 25 mars dernier et inculpés de viol en bande sur mineures, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information du journal Le Soir samedi et de la Dernière Heure mardi. Les quatre suspects ont été arrêtés à la suite d’une enquête pour disparition inquiétante de deux jeunes filles mineures. Elles ont été retrouvées dans un hôtel de Schaerbeek et ont déclaré avoir été violées par les suspects.

Les deux adolescentes âgées entre 14 et 16 ans avaient quitté, le dimanche 21 mars vers 19h00, l’Hôpital des enfants reine Fabiola (HUDERF) à Laeken, où elles étaient soignées. La police fédérale avait ensuite diffusé un avis de recherche les concernant, à la demande des parquets de Charleroi et de Bruxelles, relayé par Child Focus.

+ LIRE AUSSI | Procès Fuel Gang : la bande prostituait des mineures, certains accusés prétendent ignorer l’âge des filles

Le 23 mars, les adolescentes ont été retrouvées dans un hôtel de Schaerbeek et quatre jeunes hommes, majeurs, ont été arrêtés pour viol en bande sur mineures.

Selon Le Soir, ces quatre individus auraient approché les deux jeunes filles via les réseaux sociaux puis leur auraient proposé de se prostituer via le site internet Quartier rouge. Ils auraient donné rendez-vous aux jeunes filles dans des chambres de l’hôtel de Schaerbeek où elles ont été retrouvées, et les auraient violées.