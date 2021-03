Nouvelle phase de vaccination: un site internet pour savoir si vous êtes sur la liste prioritaire

Alors que près de 13% de la population a déjà reçu une première dose de vaccin, Sabine Stordeur a fait le point sur la poursuite de la vaccination.

A ce jour 1 300 000 personnes ont bénéficié de la première dose d’un vaccin ce qui représente plus de 13 % de la population adulte belge se réjouit Sabine Stordeur de la task force vaccination.

+ LIRE AUSSI| « Les chiffres sont dans le rouge mais... »

Il est donc temps de se pencher sur la nouvelle phase de la vaccination qui débutera en avril: la vaccination des personnes de 18 à 65 souffrant d’une comorbidité comme le diabète, un cancer ou encore une maladie cardiaque.. Une liste détaillée de ces maladies se trouve sur le site coronavirus. «On estime que 1 500 000 de personnes seront concernées par cette phase.»

Mais comment cette liste sera-t-elle constituée ? « Dès la fin de cette semaine, sur base des médicaments consommés, les mutualités auront établi la liste de leurs affiliés qui pourront bénéficier d’une vaccination prioritaire. À partir de ce vendredi 2 avril, les médecins généralises pourront y intégrer leurs patients à risque. Et les médecins spécialistes pourront aussi y ajouter les patients qui ont des maladies rares.»

Petit rappel utile, la vie privée sera garantie. En effet, la seule information qui sera indiquée sera « cette personne représente un risque accru». Pas question d’y mettre la nature du risque donc.

«Ces personnes n’auront aucune démarche à entreprendre pour y figurer et recevront automatiquement une invitation dans les prochaines semaines.»

Toutefois si vous voulez vérifier si vous êtes sur la liste, il n’est pas nécessaire de demander à vos médecins.

«A partir du 8 avril, vous pourrez le faire via le site www.myhealthviewer.be. A partir de cette date vous pourrez vous rendre sur le site de votre mutualité pour obtenir des infos et chez votre pharmacien. Mais ni votre mutualité, ni votre pharmacien ne pourront vous inscrire. Seul le médecin pourra le faire. Si à la date du 8 avril, vous n’êtes pas sur la liste, veuillez consulter le site web pendant le mois d’avril (ndlr: le temps de la mise à jour). Et si vous êtes un patient à risque et que vous n’y figurez toujours pas, il est préférable de consulter votre médecin généraliste habituel.»