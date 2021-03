France: Plantu, crayon historique du Monde s’en va, place aux dessinateurs... du monde

Le Monde, qui doit composer avec le départ de Plantu, fera appel à partir de jeudi pour sa une à des dessinateurs et dessinatrices du monde entier, issus de l’association «Cartooning for peace».

Le premier quotidien français Le Monde fera appel à partir de jeudi pour sa une à des dessinateurs et dessinatrices du monde entier, issus de l’association «Cartooning for peace» fondée par Plantu, qui pose le crayon après une carrière de près d’un demi-siècle au sein du journal.

Pour tourner la page, le titre francais né en 1944, va désormais ouvrir sa une à des dizaines de dessinateurs français et internationaux, via un partenariat avec l’association Cartooning for peace lancée en 2006 par Plantu avec Kofi Annan, l’ancien secrétaire général de l’Onu.

Ce réseau réunit plus de 200 professionnels de tous les continents, dont des francophones, ce qui permettra au quotidien de varier les perspectives sur l’actualité.

«Tous les jours, l’association nous proposera 4 à 5 dessins, réalisés soit à l’initiative de leurs dessinateurs et dessinatrices, soit parce que nous les aurons commandés, et comme toujours la direction du Monde choisira le dessin qui nous paraîtra le plus adapté, dans le contexte de la une» du jour, a expliqué à l’AFP le directeur du quotidien Jérôme Fenoglio.

Contrairement au New York Times

À travers ce nouveau dispositif, Le Monde, qui publie en moyenne plus d’un millier de dessins par an (hors illustrations) entend réaffirmer son soutien aux dessinateurs et à la caricature, contrairement au New York Times qui a décidé en 2019 d’arrêter les dessins politiques dans son édition internationale.

Comme il l’avait annoncé en janvier, Jean Plantureux, dit Plantu, qui vient de fêter ses 70 ans, a fait valoir ses droits à la retraite au sein du quotidien français de référence. Il signera son dernier dessin en une du Monde dans l’édition publiée mercredi et datée de jeudi.