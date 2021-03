Sony condamne définitivement la PS3 et la PS Vita

Il ne sera bientôt plus possible d’acheter des jeux en lignes sur la boutique digitale de la PlayStation 3 et de la PlayStation Vita.

C’est le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la PlayStation 3 et de la PlayStation Vita. Le 2 juillet 2021, Sony débranchera définitivement le PlayStation Store de la PS3 et de la PS Vita. Concrètement, il ne sera plus possible d’acheter en ligne des jeux et des extensions pour ces deux consoles. Les serveurs (ordinateurs connectés) de la boutique digitale ne seront plus accessibles.

Petite éclaircie dans la grisaille, il sera toujours possible de (re)télécharger les jeux précédemment achetés sur le PS Store. Les disques PS3 et les cartouches PS Vita continueront toujours de circuler dans le circuit de l’occasion et de la seconde main.

Pour rappel, Sony a lancé au Japon la PlayStation 3 en novembre 2006, la PlayStation Vita en novembre 2011. La PS3 a été remplacée depuis par la PS4 puis la PS5. Le géant japonais n’a pas donné suite à la portable PS Vita.

Cette fermeture du PlayStation Store relance la question de la durée de vie des jeux achetés en édition digitale. Si Sony permet pour l’instant de (re)télécharger les achats précédents, cette possibilité n’est pas éternelle. Un jour viendra où toutes ces fonctionnalités seront désactivées.

Bref, un jeu acheté en ligne n’a pas une durée de vie illimitée. Dans l’absolu, il en est de même pour un jeu sur disque. Un DVD ou un Blu-ray est susceptible de se détériorer au fil du temps, au point de devenir illisible et inutilisable.

Les dernières fonctions d’achat en ligne pour la portable PSP seront également désactivées le 2 juillet 2021.