Charleroi: six retours post-Covid

Rezaei et Kayembe font partie des joueurs autorisés à reprendre l’entraînement collectif. Photo News

Touché par une vague de contaminations au Covid depuis quinze jours, le Sporting retrouve doucement des forces vives.

La situation sanitaire s’améliore au Sporting Charleroi, touché par une vingtaine de cas de coronavirus ces deux dernières semaines au sein de son équipe, de son staff et de sa direction.

Après la quarantaine obligatoire, six joueurs ont été testés négatif en ce début de semaine et ont pu reprendre l’entraînement collectif, à savoir: Kayembe, Gillet, Benchaib, Berahino, Rezaei et le jeune Gécé.

Vranjes, Zajkov et Ilaimaharitra restent actuellement indisponibles mais, comme l’ensemble de l’effectif et du staff, ils seront retestés jeudi en prévision du match de championnat contre Mouscron, prévu dimanche (20h45). Le club espère qu’ils seront négatifs, tout comme le staff sportif, largement touché lui aussi.