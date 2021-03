Sergio Aguero va mettre fin à 10 années de buts avec Manchester City

L’Argentin Sergio Agüero va quitter Manchester City en fin de saison, après une décennie de succès sous le maillot bleu ciel.

«Un cycle touche à sa fin», a écrit sur son compte Twitter «El Kun», âgé de 32 ans, faisant part d’«une grande satisfaction et une grande fierté d’avoir joué pour Manchester City pendant dix saisons, inhabituel pour un professionnel de nos jours».

Il se félicite notamment d’être «le meilleur buteur de l’histoire du club», avec 257 buts en 384 matches, très loin devant Eric Brook, un joueur d’avant-guerre (1927-1940), avec 177 buts.

Il a notamment inscrit le but le plus important en plus d’un demi-siècle d’histoire du club, celui qui offrait enfin le titre en Premier League que son club attendait depuis 1968.

Ce 13 mai 2012, dernière journée de la saison, le Manchester City de Roberto Mancini a besoin d’une victoire pour être champion, mais les Queens Park Rangers, qui doivent vaincre aussi pour se maintenir, mènent 2-1 à l’entré du temps additionnel.

Après un but d’Edin Dzeko pour l’espoir (90+2), Kun Agüero va déclencher la folie à l’Etihad Stadium en marquant le but du titre (90+4), courant torse nu sur la pelouse en faisant tournoyer son maillot comme un moulin.

Sergio Agüero, le but d'une vie.pic.twitter.com/BwGMINpnp5 — 𝐋𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐀𝐫𝐭 (@Football10art) March 29, 2021

«Un lien indestructible»

Il s’agissait du premier des quatre titres de champion d’Angleterre conquis par l’Argentin avec les «Citizens», bien parti pour en remporter un cinquième cette saison.

Agüero a également remporté une fois la Cup, cinq fois la Coupe de la Ligue et trois fois le Community Shield (vainqueur du Championnat contre vainqueur de la Cup).

Il peut encore étoffer son palmarès cette saison puisque City est en demi-finale de la Cup, contre Chelsea, et en finale de la Coupe de la Ligue, contre Tottenham.

Il pourrait même partir sur une apothéose si l’équipe de Pep Guardiola remportait sa première Ligue des champions. City est en quarts de finale, contre le Borussia Dortmund.

Mais Agüero, blessé, a très peu joué cette saison (trois matches).

Dans son message, il évoque également sa fierté d’avoir «forgé un lien indestructible avec les amoureux du club». «Arrivé au début de la reconstruction» en 2011, écrit-il, «avec l’orientation des propriétaires et l’aide de nombreux joueurs nous avons gagné une place parmi les meilleurs clubs du monde».

Pour honorer cette légende des «Sky Blues, le patron du club, Khaldoon Al Mubarak, a indiqué au journal Manchester Evening News avoir commandé une statue à l’effigie du joueur, comme pour notre compatriote Vincent Kompany et l’Espagnol David Silva.

Formé à l’Independiente, un des géants de Buenos Aires, Agüero a éclaté en Europe à l’Atlético Madrid.

Il a aussi partagé la vie de Giannina Maradona, la fille cadette de Diego Maradona, avec laquelle il a eu un fils, Benjamin. Le couple est aujourd’hui séparé.

Agüero a manqué la fin de saison dernière et le début de la saison en cours après une opération à un genou. Il a depuis connu de nouveaux pépins physiques et n’a disputé que trois rencontres cette saison.