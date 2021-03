Mertens battue par Osaka à Miami: «Je n’ai pas encore vraiment disputé un tournoi sans blessure cette année»

Elise Mertens (WTA 17) n’a pas réussi à créer l’exploit face à la Japonaise Naomi Osaka, deuxième joueuse mondiale, lundi, à Miami.

En 8e de finale de ce tournoi WTA 1000, épreuve sur surface dure dotée de 3.260.190 dollars, Osaka s’est imposée 6-3, 6-3 après 1 heure et 28 minutes de jeu.

Ce quatrième duel entre les deux joueuses tournait largement à l’avantage d’Osaka, victorieuse de deux des trois affrontements précédents, en début de rencontre. La Japonaise de 23 ans prenait d’emblée le service de Mertens, réalisant même un jeu blanc, et menait 3-0 après seulement 8 minutes.

Après avoir perdu à nouveau son service en étant menée 5-1, Mertens, 25 ans, montrait qu’elle ne comptait pas se laisser battre si facilement. Elle faisait le break (5-2) puis sauvait quatre balles de set sur son service pour revenir à 5-3. Dans le jeu suivant, elle écartait trois nouvelles balles de set, mais finissait par céder, Osaka s’adjugeant la manche 6-3.

Dans le deuxième set, Mertens héritait d’une balle de break pour mener 0-2, mais Osaka s’en sortait. Dans le jeu suivant, la N.1 belge repoussait cinq balles de break avant de laisser la lauréate de l’Open d’Australie se porter à 2-1. Mais Mertens contrebreakait dans la foulée.

Après s’être portée à 2-3, Mertens demandait un temps mort médical pour soigner son épaule droite. A son retour, elle voyait Osaka repasser devant (4-3), après deux jeux blancs. En tout Mertens, visiblement gênée à l’épaule, concédait onze points de suite, laissant filer son adversaire à 5-3. Une faute de Mertens mettait un terme à la partie (6-3).

Pour le premier quart de finale de sa carrière à Miami, Osaka affrontera l’Américaine Jessica Pegula (WTA 33) ou la Grecque Maria Sakkari (WTA 25). Osaka pourrait quitter la Floride en tant que numéro 1 mondiale. Pour ça, elle doit s’imposer et Ashleigh Barty, actuelle reine du circuit et tenante du titre (2019), ne doit pas atteindre la finale.

Mertens avait été éliminée au premier tour du double avec la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Mertens blessée au muscle pectoral: «Je ne pense pas qu’il s’agit d’une déchirure»

Le tournoi ATP-WTA de Miami se poursuivra donc sans Belges. Mais plus que cette défaite contre la meilleure joueuse du moment, c’est surtout la résurgence de la blessure au muscle pectoral droit de la Limbourgeoise qui était sujet de discussion après le match.

«Je ne sais pas encore ce dont je souffre exactement, mais je ne pense pas qu’il s’agit d’une déchirure», a-t-elle expliqué. «Je n’ai d’ailleurs pas mal à l’heure où je vous parle. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de l’inflammation également. Je crois plutôt qu’il s’agit d’une surcharge de ce muscle pectoral. Les balles, quand elles sont neuves ici à Miami, sont très dures. Ce sont toutes des petites choses qui jouent. Désormais, il s’agira surtout de bien récupérer et de se soigner afin d’être prête pour la semaine prochaine. Je suis en effet inscrite au tournoi sur terre battue de Charleston et l’objectif est d’y participer».

Entre-temps, c’est déjà la troisième fois depuis le début de l’année que l’épaule, ou le muscle pectoral droit, d’Elise Mertens lui cause du souci. La n°1 belge avait ainsi déjà dû déclarer forfait pour le tournoi d’Abu Dhabi, début janvier, avant de renoncer à s’aligner à Adelaïde, au lendemain de l’Open d’Australie, pour les mêmes raisons.

«Je n’ai pas encore vraiment disputé un tournoi sans blessure cette année», a-t-elle souligné. «À l’Open d’Australie, cela s’était plus ou moins bien passé, mais à Dubai, j’ai dû attendre mon dernier match (NdlR: contre l’Espagnole Muguruza) pour jouer complètement sans douleurs. D’un autre côté, je parviens à passer outre. C’est parfois aussi une question mentale. Je pense en fait que les muscles sont fort tendus. Mis à part des soins et des exercices pour l’épaule, il n’y a pas grand-chose à faire. Pour le reste, cela ne fut certainement pas une mauvaise semaine. Même s’il y a eu des hauts et des bas, comme hier contre Kontaveit, je n’avais jamais atteint les huitièmes de finale à Miami. Je vais tâcher de garder les bonnes choses à l’esprit. Et je me réjouis à l’idée de jouer sur terre battue».